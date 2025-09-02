Politika

VUČIĆ SE OGLASIO IZ KINE MOĆNOM PORUKOM: Moja ljubav prema Srbiji je bezgranična! (FOTO)

В.Н.

02. 09. 2025. u 09:30

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić od jutros boravi u Kini gde je jutros započeo višednevnu posetu.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Predsednik Vučić će na poziv predsednika Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Predsednik je u Peking stigao jutros, a zatim se oglasio moćnom porukom: 

- Moja ljubav prema Srbiji je bezgranična. Odgovaramo samo građanima Srbije i našem narodu - poručio je predsednik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

