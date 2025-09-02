VUČIĆ SE OGLASIO IZ KINE MOĆNOM PORUKOM: Moja ljubav prema Srbiji je bezgranična! (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić od jutros boravi u Kini gde je jutros započeo višednevnu posetu.
Predsednik Vučić će na poziv predsednika Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.
Predsednik je u Peking stigao jutros, a zatim se oglasio moćnom porukom:
- Moja ljubav prema Srbiji je bezgranična. Odgovaramo samo građanima Srbije i našem narodu - poručio je predsednik.
