"KURTI GRADI SVOJ POLITIČKI REJTING NA NASILJU NAD SRBIMA" Elek: Jedinstvo srpskog naroda ključ u predstojećoj borbi za prava i opstanak

PREDSEDNIK Srpske liste Zlatan Elek rekao je za RTS je da će politička i pravna borba za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji biti nastavljena bez obzira na pritiske i pretnje. On je naglasio da predstojeći lokalni izbori 12. oktobra imaju presudan značaj za srpsku zajednicu i da je neophodno očuvati jedinstvo.

FOTO: Kancelarija za KiM

Elek je podsetio da je kandidat Srpske liste u Zubinom Potoku već bio meta napada, kada je na njegovu kuću bačena eksplozivna naprava.

- Sve je to praćeno sistemskim pokušajima Aljbina Kurtija da uruši Srpsku listu i spreči naše učešće na izborima. Mi još snažnije i hrabrije idemo u borbu za prava srpskog naroda - rekao je predsednik Srpske liste za RTS.

Prema njegovim rečima, zvanična kampanja počinje 13. septembra, ali je, kako kaže Kurti u kampanji već četiri godine.

- On svoj politički rejting gradi na nasilju nad Srbima – uskraćena su nam prava na rad, na slobodu kretanja i govora, na korišćenje ćiriličnog pisma, na imovinu i na osnovnu bezbednost. To nije politička kampanja, već svakodnevni progon - naglasio je Elek.

Jedinstvo kao preduslov za opstanak

Govoreći o mogućim obstrukcijama tokom izbora, Elek je ocenio da će ih sigurno biti, ali da Srbi ne smeju da se obeshrabre.

- Ovo su ključni, ako ne i najvažniji izbori za Srbe na Kosovu i Metohiji. Posebno za one na severu koji godinama trpe policijsku tortutu, politički progon i ekonomske pritiske. Zato je neophodno da budemo jedinstveni i složni, jer jedino tako možemo da promenimo svakodnevnicu i dobijemo svoje predstavnike - poručio je predsednik Srpske liste.

On je naglasio da će im u kampanji najveća podrška biti upravo srpski narod.

- Naš narod je naša najveća snaga i energija. Podrška međunarodne zajednice bi nam značila, ali znamo da samo uz slogu možemo da dođemo do fer izbora. Naš jedini oslonac su naš narod i naša država Srbija - kazao je Elek.

Osvrćući se na jučerašnji incident kada je kosovska policija privela dvojicu srpskih maloletnika zbog natpisa na majicama, Elek je ocenio da je reč o sistemskom nasilju.

- Ovo nije slučajno. To je najbolji dokaz da se progon Srba sprovodi sistematski, uz učešće gotovo svih institucija u Prištini - zaključio je u razgovoru za RTS predsednik Srpske liste Zlatan Elek.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2