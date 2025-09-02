"KURTI GRADI SVOJ POLITIČKI REJTING NA NASILJU NAD SRBIMA" Elek: Jedinstvo srpskog naroda ključ u predstojećoj borbi za prava i opstanak
PREDSEDNIK Srpske liste Zlatan Elek rekao je za RTS je da će politička i pravna borba za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji biti nastavljena bez obzira na pritiske i pretnje. On je naglasio da predstojeći lokalni izbori 12. oktobra imaju presudan značaj za srpsku zajednicu i da je neophodno očuvati jedinstvo.
Elek je podsetio da je kandidat Srpske liste u Zubinom Potoku već bio meta napada, kada je na njegovu kuću bačena eksplozivna naprava.
- Sve je to praćeno sistemskim pokušajima Aljbina Kurtija da uruši Srpsku listu i spreči naše učešće na izborima. Mi još snažnije i hrabrije idemo u borbu za prava srpskog naroda - rekao je predsednik Srpske liste za RTS.
Prema njegovim rečima, zvanična kampanja počinje 13. septembra, ali je, kako kaže Kurti u kampanji već četiri godine.
- On svoj politički rejting gradi na nasilju nad Srbima – uskraćena su nam prava na rad, na slobodu kretanja i govora, na korišćenje ćiriličnog pisma, na imovinu i na osnovnu bezbednost. To nije politička kampanja, već svakodnevni progon - naglasio je Elek.
Jedinstvo kao preduslov za opstanak
Govoreći o mogućim obstrukcijama tokom izbora, Elek je ocenio da će ih sigurno biti, ali da Srbi ne smeju da se obeshrabre.
- Ovo su ključni, ako ne i najvažniji izbori za Srbe na Kosovu i Metohiji. Posebno za one na severu koji godinama trpe policijsku tortutu, politički progon i ekonomske pritiske. Zato je neophodno da budemo jedinstveni i složni, jer jedino tako možemo da promenimo svakodnevnicu i dobijemo svoje predstavnike - poručio je predsednik Srpske liste.
On je naglasio da će im u kampanji najveća podrška biti upravo srpski narod.
- Naš narod je naša najveća snaga i energija. Podrška međunarodne zajednice bi nam značila, ali znamo da samo uz slogu možemo da dođemo do fer izbora. Naš jedini oslonac su naš narod i naša država Srbija - kazao je Elek.
Osvrćući se na jučerašnji incident kada je kosovska policija privela dvojicu srpskih maloletnika zbog natpisa na majicama, Elek je ocenio da je reč o sistemskom nasilju.
- Ovo nije slučajno. To je najbolji dokaz da se progon Srba sprovodi sistematski, uz učešće gotovo svih institucija u Prištini - zaključio je u razgovoru za RTS predsednik Srpske liste Zlatan Elek.
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
Preporučujemo
USVOJENA ŽALBA SRPSKE LISTE: Komisija za žalbe i prigovore - Nezakonita odluka CIK-a
24. 08. 2025. u 13:51
LAŽNI PREMIJER KURTI: Nadam se da ćemo izabrati Rašića, on priznaje "Kosovo"
29. 08. 2025. u 22:27
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)