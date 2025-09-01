Politika

SNIMAK DRONOM: Spektakularno - ovako je izgledao skup protiv blokada u Novom Sadu (VIDEO)

В.Н.

01. 09. 2025. u 09:00

U Novom Sadu na skupu protiv blokada okupio se veliki broj građana.

СНИМАК ДРОНОМ: Спектакуларно - овако је изгледао скуп против блокада у Новом Саду (ВИДЕО)

Foto Novosti

Pogledajte spektakularan snimak koji je snimljen dronom:

