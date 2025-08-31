Politika

BAČKI PETROVAC PORUČUJE Protivimo se blokadama – hoćemo da sve normalno funkcioniše! (VIDEO)

Predrag Stojković

31. 08. 2025. u 22:37

GRAĐANI Srbije izlaze na ulice u čak 100 mesta širom naše zemlje sa jasnom porukom – da žele mir, da su obični ljudi siti rušenja svih vrednosti i da traže povratak normalnog života koji im je uskraćen već devet meseci.

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ПОРУЧУЈЕ Противимо се блокадама – хоћемо да све нормално функционише! (ВИДЕО)

Tako je i u Bačkom Petrovcu večeras održano okupljanje na kojem su građani jasno istakli da žele prekid blokada i normalizaciju svakodnevnog života.

- Tu smo se skupili da izrazimo svoje mišljenje o toj zaustavljenoj situaciji sa štrajkovima. Protivimo se tome da bude blokada – želimo da se svaki aspekt reši, bilo da je reč o fakultetima, školama, putevima ili nečem drugom. Tražimo da se sve normalizuje, da sve funkcioniše kako treba, da ljudi mogu normalno da rade, da se poprave međuljudski odnosi i da nestane napetosti. Eto, to želimo. - rekao je naš sugrađanin. 

