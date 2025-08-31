Politika

DEČIJA GRAJA I PORUKE LJUBAVI PROTIV NASILJA: Deca u Loznici dočekuju goste crtežima ljubavi (FOTO)(VIDEO)

D.K.

31. 08. 2025. u 18:31

NAJMLAĐI stanovnici Loznice porukama ljubavi dočekuju svoje sugrađane na do sada najvećem okupljanju građana protiv blokada, zakazanog u čak 100 mesta širom zemlje.

ДЕЧИЈА ГРАЈА И ПОРУКЕ ЉУБАВИ ПРОТИВ НАСИЉА: Деца у Лозници дочекују госте цртежима љубави (ФОТО)(ВИДЕО)

Foto Novosti

Mališani iz Loznice danas su dočekali svoje sugrađane crtežima i porukama ljubavi širom grada. 

Kako to izgleda, možete pogledati u videu;

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

