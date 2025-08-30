Politika

MIRČEVSKI: I mi smo žrtva bahatosti i kriminala Aleksandre Subotić!

В.Н.

30. 08. 2025. u 12:32

IVAN Mirčevski, direktor Kanala 5 iz Makedonije o Junajted mediji i Draganu Šolaku.

Foto: Ilustracija/Printscreen/Jutjub/Profimedia

Radilo se o ozbiljnoj TV pirateriji našeg kanala od strane platforme NETTV Plus/EON TV, zbog čega je Javno tužilaštvo podnelo optužnice protiv njihovog direktora Nikole Taseva i pravnog lica Total TV u Makedoniji

Dok se u Srbiji raspetljava klupko neviđenih poslovnih mahinacija Dragana Šolaka i njegovih saradnika iz Junajted Medije, među kojima je prva violina direktorka Aleksandra Subotić, na videlo dana isplivavaju i slični primeri u regionu. Ivan Mirčevski, direktor televizije Kanal 5 iz Makedonije, svedoči za Alo! o neviđenoj bahatosti i zloupotrebama kojima je ta televizija bila izložena u poslovanju sa Šolakovim najbližim saradnicima.

-Nažalost, Junajted Medija, preko svoje generalne direktorke Aleksandre Subotić i njihovog prvog advokata Milana Teofilovića, dovela nas je u situaciju da smo morali da tražimo svoja korporativna prava, kao i autorska i moralna prava, legalnim kanalima u Makedoniji i Srbiji. Iskreno, pravni put u Makedoniji nije bio toliko trnovit jer se radilo o ozbiljnoj TV pirateriji našeg kanala od strane platforme NETTV Plus/EON TV, zbog čega je Javno tužilaštvo podnelo optužnice protiv njihovog direktora Nikole Taseva i pravnog lica Total TV u Makedoniji – kaže Mirčevski i dodaje da je sudski postupak sada u poodmakloj fazi.

-Svega ovoga ne bi bilo da su Subotićeva i Teofilović prihvatili vansudsku nadoknadu. Ovo i naše isključenje iz Total TV-a su očigledno bili razlog da Grand Produkcija potpuno nerazumno raskine naš ugovor za Zvezde Granda i ostale dve emisije koje su deo tog paketa. I za ovaj paket, za Grand produkciju, uvek sam pregovarao sa Subotićevom i Teofilovićem, koji su nakon nepravednog raskida ugovora izbegavali ama bukvalno svaku komunikaciju sa mnom i Kanal 5 TV, pa smo bili primorani da svoja prava tražimo pred sudovima u Beogradu. Da skratim priču, pred svim sudskim instancama uključujući i Vrhovni sud u Beogradu dobili smo Grand produkciju, odnosno Junajted mediju, i zbog, pazite - neizvršenja sudske odluke, da vrate prava Zvezde Granda, mislim da su „pustili niz vodu“ gospodina Gorana Šljivića koji nam je za ovo delo zaradio krivičnu prijavu – naglašava Mirčevski.

On dodaje da do tog trenutka “nije ni znao da ovaj gospodin postoji“.

-Zbog ovakvog bahatog ponašanja njihovog menadžerskog tima, nemamo nameru da odustanemo od ove krivične prijave i zahtevaćemo da država Srbija zaštiti naša prava od takvog intelektualnog „nasilja“. Sada nas čeka završni proces za nadoknadu štete, koja nije mala i koju će morati da plati novi menadžment Junajted medije – odlučan je Mirčevski.

On ističe da su kontakti za pregovore o TV proizvodima Junajted Grupe u 95% slučajeva išli preko Aleksandre Subotić i Milana Teofilovića.

-Moram da naglasim da je do 2019. godine komunikacija sa ovim ljudima bila manje-više pristojna, iako je sve vreme postojao arogantan stav u komunikaciji u smislu da su nam nešto poklanjali, a mi smo morali da ćutimo i trpimo. Vrhunac verbalnog primitivizma bio je razgovor sa gospođom Subotić koja mi je rekla reči koje su bile neprimerene za gospodina, a ne za damu poput dotične. Nepristojnost je išla do te mere da smo preko notarskih zapisa registrovali preko 9 piraterija našeg programa za akviziciju izvršenih na njihovim platformama NET TV Plus i EON Internacional – otkriva direktor Kanala 5.

-I pogledajte ovu apsurdnost koju su radili: Naime, u svom ugovoru za paket Zvezde Granda, imali smo striktnu zabranu reemitovanja van Makedonije. S druge strane, dali smo NETTV Plus, njihovoj kompaniji sa sedištem na Kipru, prava na reemitovanje samo za našu TV produkciju, a za stranu TV akviziciju su morali da prave zamračenje. Pošto su bili izuzetno bahato neodgovorni ljudi u NETTV Plus-u, nisu zacrnili svoju produkciju koju su mi prodali, već su , verovali ili ne - SAMI SEBE PIRATIRALI, što je apsurdno bez presedana. I baš i ta piraterija je deo krivične prijave u Skopskome tužilaštvu – kaže Mirčevski.

On najavljuje da kada se završi proces protiv Total TV Makedonija, gde očekuje da se proglase krivim i odgovornim i Total TV i njihov direktor Tasev, ja planira da napravi press konferenciju u Beogradu i da upozna i srpsku i stranu javnost preku ambasada u Beogradu, o svim ovim krivičnim postupcima.

(Alo)

