SAMO BAHATO: Pogledajte kako izgleda Šolakova jahta sa koje, iz Hrvatske, pokušava da izazove građanski rat u Srbiji (FOTO)

VLASNIK N1 i drugih blokaderskih medija, tajkun Dragan Šolak, bahati se na jahti i to u Hrvatskoj dok pokušava da izazove građanski rat u Srbiji. Naime, kako su objavili mediji u toj zemlji Šolak je snimljen na jahti koja košta više desetina miliona evra.

Foto: Printskrin

Dok u Srbiji pokušava da izazove građanski rat i kuka o svojoj ugroženosti nakon što je godinama pljačkao Srbiju i narod u Srbiji, kriminalac Dragan Šolak se provodi na jahti u Hrvatskoj (a gde bi drugde) u vrednosti od više desetina miliona evra. Dok pokušava da izazove građanski rat preko svojih medija N1 i Nove, koji su lagali da je dečak u Valjevu pretučen a potom i preminuo na protestima, Šolak se baškari u lusuzu i to u Hrvatskoj.

Šolakova jahta je jedna od najskupljih jahti i ima čak tri nivoa, a luksuz ispoljava čak i u toletima jahte gde se nalaze pozlaćene slavine i tuševi. Kako izgleda unutrašnjost jahte poput one Šolakove pogledajte na priloženim slikama.

I tako se, tajkun Šolak, sa jahte u Hrvatskoj bori za još nekoliko jahti koje će uzeti na račun rušenja Srbije i prevare ljudi u Srbiji.

Printskirn