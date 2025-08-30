Politika

SAMO BAHATO: Pogledajte kako izgleda Šolakova jahta sa koje, iz Hrvatske, pokušava da izazove građanski rat u Srbiji (FOTO)

В.Н.

30. 08. 2025. u 09:18

VLASNIK N1 i drugih blokaderskih medija, tajkun Dragan Šolak, bahati se na jahti i to u Hrvatskoj dok pokušava da izazove građanski rat u Srbiji. Naime, kako su objavili mediji u toj zemlji Šolak je snimljen na jahti koja košta više desetina miliona evra.

САМО БАХАТО: Погледајте како изгледа Шолакова јахта са које, из Хрватске, покушава да изазове грађански рат у Србији (ФОТО)

Foto: Printskrin

Dok u Srbiji pokušava da izazove građanski rat i kuka o svojoj ugroženosti nakon što je godinama pljačkao Srbiju i narod u Srbiji, kriminalac Dragan Šolak se provodi na jahti u Hrvatskoj (a gde bi drugde) u vrednosti od više desetina miliona evra. Dok pokušava da izazove građanski rat preko svojih medija N1 i Nove, koji su lagali da je dečak u Valjevu pretučen a potom i preminuo na protestima, Šolak se baškari u lusuzu i to u Hrvatskoj.

Šolakova jahta je jedna od najskupljih jahti i ima čak tri nivoa, a luksuz ispoljava čak i u toletima jahte gde se nalaze pozlaćene slavine i tuševi. Kako izgleda unutrašnjost jahte poput one Šolakove pogledajte na priloženim slikama.

Foto: Foto: Printskrin

POGLEDAJ GALERIJU

I tako se, tajkun Šolak, sa jahte u Hrvatskoj bori za još nekoliko jahti koje će uzeti na račun rušenja Srbije i prevare ljudi u Srbiji.

Printskirn

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: Grobari i delije se tukli krvnički (VIDEO)

JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: "Grobari" i "delije" se tukli krvnički (VIDEO)