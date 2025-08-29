U CENTRU SKANDALA BORIS MAJLAT: Kako je posebno odeljenje VJT postalo štit za blokadere i internet anarhiju (FOTO)

ODLUKA Komisije Visokog saveta tužilaštva kojom je poništeno obavezno uputstvo glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenada Stefanovića, nije samo skandalozna, već predstavlja direktno kršenje zakona od strane onih koji bi trebalo da ga štite.

Foto: Printskrin

Dok je Srbija na ivici građanskog rata, zahvaljujući digitalnom haosu koji je izazvan nečinjenju nadležnog odeljenja za visokotehnološki kriminal, unutar samog tužilaštva formirana je mreža ljudi koja umesto vladavine prava sprovodi političke interese stranog faktora i prozapadne opozicije a koji su u direktnoj suprotnosti sa državnim.

U centru ovog skandala je Boris Majlat, tužilac posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odnosno odelenje za visokotehnološki kriminal, ali koji već mesecima ne preduzima ništa dok se preko društvenih mreža organizuju blokade, podstiču napadi na policiju, poziva na ubistvo visokih državnih funkcionera, izaziva panika i sabotira ustavni poredak.

Uprkos tome što su ti sadržaji javno dostupni i dokumentovani, posebno odeljenje u okviru VJT za visokotehnološki kriminal ne otvara predmete. Naprotiv, Boris Majlat čak blokira pokušaje drugih tužilaštava da uopšte reaguje.

Kada je u jednom od niza slučajeva glavni tužilac VJT Beograd, Nenad Stefanović, izdao obavezno uputstvo da se postupi po zakonu, Majlat je podneo prigovor, i tu na scenu stupa Komisija Visokog saveta tužilaštva, u sastavu bliskom vrhu tužilačke piramide pod kontrolom Zagorke Dolovac. Oni potpuno nezakonito, ali po političkoj liniji prihvataju taj prigovor, čime se poništava nadležnost ustavom priznatog organa.

FOTO: Novosti

U prilog tome govori i zvanični dokument Ministarstva pravde, broj 011-00-202/2024-05 od 29. novembra 2024. godine, u kojem se izričito navodi da je Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala deo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, te da u pogledu upravljanja, planiranja rada i postupanja u pojedinačnim predmetima važe opšti propisi Zakona o javnom tužilaštvu.

U istom dokumentu se naglašava da glavni javni tužilac VJT u Beogradu, kao i apelacioni i vrhovni javni tužilac, imaju pravo da izdaju obavezno uputstvo posebnom javnom tužiocu za visokotehnološki kriminal, u skladu sa članom 17. Zakona. Ministarstvo pravde daje nedvosmislenu ocenu da glavni tužilac VJT ima ovlašćenja u pogledu rukovođenja upravom u javnom tužilaštvu, po članu 38. istog zakona. Ignorisanje ovakvog zvaničnog tumačenja od strane Komisije VST predstavlja ne samo institucionalnu nedoslednost, već direktno urušavanje pravnog poretka od strane samih čuvara zakona.

Ali VST ima svoje "mišljenje". Odluku Komisije kojom se poništava obavezno uputstvo, suprotno zakonu i zvaničnom tumačenju Ministarstva pravde, potpisala je tužiteljka Snežana Đukić. Reč je o tužiteljki koja je u više navrata donosila odluke u skladu sa političkim očekivanjima struktura bliskih vrhu tužilaštva, ne rukovodeći se zakonom, već voljom Zagorke Dolovac.

Stamenković, koji već godinama vuče konce iz senke unutar Visokog saveta tužilaštva, dosledno radi na tome da od tužilaštva napravi politički prolaz za sve neustavne odluke koje idu na ruku onima koji ruše državu. Njegove veze sa kadrovima bliskim opozicionim centrima, i politički uticaj, ali i porodična umreženost, sve to čini ga neformalnim koordinatorom tužilačkog klana koji deluje suprotno javnom interesu.

Najbolji dokaz za to je sama ova skandalozna odluka. Umesto da se postupa po zakonu, odlučeno je da se postupa po liniji zaštite nečinjenja, odnosno da se osećaj nekažnjivosti među blokaderima i opozicijom još učvrsti. Baš kao što se nije postupalo ni u slučaju Zdravka Ponoša, koji je širio dezinformacije o “zvučnom topu”, pa umesto da bude pozvan na odgovornost za širenje panike, dobio je poverljiva tužilačka dokumenta. Iz tog istog tužilaštva koje sada, uz blagoslov Komisije, dobija pravo da odlučuje kada će da radi, a kada neće. Kada će da goni, a kada će da štiti. Sve u zavisnosti od potrebe onih koji sve rade da uvedu anarhiju kao zvanično državno uređenje.