ŠOLAK I POSLUŠNICI U STRAHU OD ISTINE! Lučić: Vreme istine dolazi!

Vladimir Lučić, Foto Tanjug

Ono čega se manjinski vlasnik i stari menadžment Junajted Grupe najviše plaše jeste to što dolazi vreme istine, poručio je generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić danas za RTS.

Lučić je potvrdio da će Telekom podneti tužbu nadležnom sudu zbog objavljivanja famoznog audio-snimka njegovog navodnog razgovora sa novim generalnim direktorom UG Stenom Milerom, čija autentičnost nije utvrđena, iako je to prethodno traženo.

Podnećemo tužbu protiv svih koji su objavili taj snimak, a pre svega protiv onih koji su ga prvi imali u posedu, najavili nam da će da ga objave, a odbili molbu naših advokata da nam dostave originalni audio-zapis kako bismo mogli da potvrdimo autentičnost sadržaja. Sledi tužba za naknadu štetu i tražimo da se sudski utvrdi da li je snimak verodostojan - izjavio je Lučić.

Na pitanje novinara o tome ko je i kako napravio taj snimak, prvi čovek Telekoma je istakao da on to ne zna i da zbog predstojećeg pravnog postupka ne može da govori o detaljima.

Sud treba da utvrdi ko je to snimao i pod kakvim uslovima. Mislim da će biti šokantni rezultati, koji će zaprepastiti javnost - naglasio je Vladimir Lučić.

On je objasnio da nikada nije krio da je ranije ovog meseca razgovarao sa Stenom Milerom, koji je nedavno imenovan za generalnog direktora UG u okviru promena u menadžmentu kompanije.

Sa prethodnicima gospodina Milera u UG, koje je na ta mesta postavio Dragan Šolak, razgovarao sam punih šest meseci o prodaji njihovog biznisa, pa im to tada nije bio problem. Redovno razgovaram sa direktorima Dojče Telekoma, A1, PPF, svih velikih kompanija iz našeg biznisa, pa naravno da ću sesti i sa novim direktorom UG, pogotovo jer imamo tehničku saradnju oko održavanja platformi NetTV i Total TV, koje smo nedavno kupili od njih - naveo je Lučić.

On je potvrdio da je sa Milerom razgovarao i o Aleksandri Subotić, koja se predstavlja kao generalni direktor Junajted Medije iz sastava UG.

Ja sam odmah potvrdio da smo, između ostalog, razgovarali o Aleksandri Subotić, zbog njenih mahinacija na štetu i UG i Telekoma Srbija. Jednom rečju nismo pomenuli niti urednike niti novinare N1 i Novu S, kao što neki žele da predstave. Naš sastanak je trajao mnogo duže od onih nekoliko minuta koji su objavljeni na tom famoznom snimku, a na kojem nema onog dela gde smo pominjali mahinacije te gospođe i silne milione koje je prisvojila za sebe prethodnih godina, sve do danas - kazao je Lučić.

Prvi čovek Telekoma je ponovio da je Aleksandra Subotić od 2013. godine, preko svoje privatne firme registrovane prvo u Panami, a onda na Malti, na osnovu fiktivnog ugovora sa digitalnom TV platformom za dijasporu NetTV izvukla ogroman novac. Prvo je nanosila poslovnu štetu UG, a sada i Telekomu Srbija kao novom vlasniku platforme.

Srećom, kada smo preuzeli NetTV pažljivo smo pregledali kompletnu dokumentaciju i nedvosmisleno smo utvrdili da je Aleksandra Subotić, preko fiktivnog ugovora još iz 2013, u Panamu i na Maltu izvlačila miliona evra. A onda je 2024, kada je postalo jasno da Telekom kupuje NetTV, produžila taj fiktivni ugovor na još pet godina. Namera te gospođe je bila da sve do 2029. izvlači novac iz Telekoma Srbija. Mi smo nedavno pokrenuli proces raskida tog ugovora i protiv Aleksandre Subotić podneli tužbu za naknadu štete. Takođe smo blokirali plaćanja toj firmi. O svemu tome sam obavestio Milera, to je prosto bila moja dužnost. Pritom, ta gospođa se predstavlja kao njegova direktorka, čelnik UM, iako nedvosmisleno znamo da ona to nije, ona nije pravno ovlašćeno lice UM - upozorio je Vladimir Lučić.

I upravo zbog bavljenja temom mahinacija Aleksandre Subotić, dugogodišnje bliske saradnice Dragana Šolaka, ovih dana su krenuli žestoki napadi sa N1 i Nova S, televizija koje ovaj manjinski vlasnik UG i dalje drži pod svojom kontrolom.

Zato je panika, zato su krenuli napadi. Napadaju BC Partners, većinskog vlasnika UG, koji je krenuo da postavlja novi menadžment umesto starog Šolakovog i da se bavi neregularnostima, i napadaju Telekom Srbija, koji im je već sedam godina dežurni krivac za sve - naglasio je Lučić.

On nije želeo da govori o detaljima unutrašnjih sukoba u UG i njihovim poslovnim odlukama, jer je reč o drugoj kompaniji.

Ono što je, međutim, za ovu priču u koju je uvučen Telekom Srbija vrlo važno jeste da su BC Partners još od 2023. pokušavali da prodaju UG, na međunarodnom nivou, jer oni su veliki investicioni fond koji je tu ušao da zaradi novac i onda izađe iz biznisa. U tu svrhu su angažovali JP Morgan i Morgan Stenli, koji spadaju u red najuglednijih svetskih finansijskih institucija. Međutim, prodaja im je uspela samo u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Ništa od Grčke, Bugarske… za njih ključnih tržišta. To je fondu BC Partners pokazalo da je stari menadžment loše radio i krenuli su u postupak promena. A onda se Dragan Šolak sa saradnicima osetio ugroženim, jer će na svetlost dana napokon izaći sve neregularnosti kojima su se dugi niz godina bavili. Njihov najveći strah je da vreme istine dolazi - poručio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.



Punih sedam godina su Junajted Medija i Junajted Grupa vodili negativnu kampanju protiv Telekoma Srbija i mene lično. U svrhu te kampanje angažovali su veliki broj medija i veoma jake međunarodne lobističke firme, potrošili bar desetine miliona dolara. Vreme je pokazalo da su sve njihove tvrdnje o Telekomu i meni bile najobičnija laž, a da smo mi govorili istinu. To će i sada biti slučaj.

Taj tekst o nama koji je napravila organizacije OCCRP ima bar dva velika nedostatka. Oni su mi pre objavljivanja poslali niz pitanja, odgovorio sam bukvalno na svako, a objavili su samo jedan odgovor, što profesionalno nije korektno. Takođe, da su malo istražili sopstveni sajt, dokumente poznate kao “Panamski papiri” i “Malteški papiri”, videli bi nedvosmislenu potvrdu da su ljudi iz starog menadžmenta UG izvlačili pare kompanije na ofšor račune na tim destinacijama, uključujući Aleksandru Subotić.

Gospodin Miler i ja jesmo razgovarali o eventualnoj kupovini i preostalih biznisa UG u Srbiji, kao što su Šopster i D-ekspres. Ali ako oni koji su objavili fantomski audio-snimak zaista i imaju taj snimak i svoje izvore, onda odlično znaju da jednom rečju nismo pomenuli urednike, novinare i zaposlene na N1, Nova S.

Nisam poštar koji prenosi nečije poruke, predsednik Vučić nije tražio bilo čiju smenu u UG, a kompanijom Telekom Srbija upravljam nezavisno od političara, rukovodeći se isključivo njenim poslovnim interesima.

Mi smo u Srbiju doneli, a ne Junajted Medija, tri velika licencna TV kanala - Njuzmaks, Euronjuz i Blumberg. Oni žele da slobodu i uopšte kvalitet medija svedu na svoje kanale, zapravo čak na ličnost Dragana Šolaka kao nekakav garant medijskih sloboda u Srbiji. To je duboka neistina. Izveštavanje TV N1 i Nova S je isključivo u službi Šolakovih poslovnih i političkih interesa. On i njegovi direktori se zapravo plaše istinske nezavisnosti medija. Zar mislite da će BC Partners, britanski investicioni fond sa preko 30 milijardi evra “aseta” širom sveta, koji postoji od 1980-ih, da ovde guši medije?!