"VLADA SRBIJE OSTAJE POSVEĆENA DIJALOGU": Financial times objavio pismo predsednika Vučića (FOTO)

- Nedavni uvodnik „Vreme je da se prestane sa povlađivanjem autoritarnom predsedniku Srbije“ (The FT View, 18. avgust) predstavlja izazove Srbije kao binarni izbor za aktuelnu vladu između autoritarizma i potpunog popuštanja zahtevima opozicionih grupa i studentskih demonstranata.Ovo je pogrešna premisa — uvek smo nastojali da pregovaramo u dobroj veri.

Tokom proteklih devet meseci, Srbija se suočila sa desetinama hiljada neprijavljenih okupljanja. Ono što je počelo kao studentske demonstracije preraslo je u manje blokade koje predvode ekstremističke grupe, često obeležene vandalizmom, uznemiravanjem i jasnim pokušajima podsticanja nemira i nasilja. Policija je reagovala sa maksimalnom uzdržanošću u teškim okolnostima.

Pre ove eskalacije, vlada je preduzela značajne korake kako bi se pozabavila zabrinutošću građana nakon novosadske tragedije. Pokrenuli smo krivične i korupcijske istrage, otkrili hiljade dokumenata vezanih za renoviranje železničke stanice, povećali finansiranje obrazovanja, a premijer je prihvatio političku odgovornost za sukobe mladih na ovu temu podnevši ostavku.

Više puta sam pozivao demonstrante na dijalog, ali su te ponude više puta odbijene. Odbijanjem angažovanja, demonstranti su zatvorili prostor za istinski dijalog i napredak. Kada su se pojavile mogućnosti za pregovore, poput razgovora o deblokadi fakulteta pre nove školske godine, vlada je pokazala da može postići kompromis. Kontinuirano odbijanje da se sedne za pregovarački sto ostavlja nas bez produktivnog načina za napredak, već namerno predstavlja izgovor za sukob.

Sada se zahtevaju vanredni izbori, iako je Srbija održala izbore u decembru 2023. godine, a sledeći su zakazani za 2027. godinu. Novi premijer i kabinet su već imenovani, što odražava evoluirajuće potrebe zemlje.

Istina je da demokratije ne mogu prepravljati rasporede izbora svaki put kada dođe do protesta. To bi bilo destabilizujuće, skupo i štetno za same građane koje demonstranti tvrde da predstavljaju.

Cilj ovih protesta stoga više nije reforma, već poremećaj — nestabilnost, a ne rešenja. Vlada, nasuprot tome, ostaje posvećena dijalogu, stabilnosti i reformama koje jačaju demokratske institucije. To je jedini put koji služi narodu Srbije.

Nažalost, medijski prikazi Srbije kao zemlje na ivici građanskog rata — suočene sa izborom između autoritarizma ili kapitulacije pred manjinom — dodatno pogoršavaju prostor za dijalog raspirivanjem domaćih tenzija. Takođe ozbiljno štete ekonomiji i ugledu Srbije.

Aleksandar Vučić

Predsednik Republike Srbije - navodi se u pismu predsednika.

