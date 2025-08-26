NAJSTRAŠNIJI NAPAD BLOKADERA: Hoće da isele Srbe iz Srbije, sve bi da proteraju

"SELITE SE DOĐOŠI", najstrašnija parola koja je ikada ispisana, a napisali su je blokaderi Vladimiru Balaću.

Foto: Printskrin

Na samoj kući ispisana je jeziva parola "dođoši selite se", blokaderi bi da isele Srbe iz Srbije

Blokaderi svima spremaju selidbu, a oni im jasno i glasno pomažu u tome!

Sada se vidi samo jedno - kada bi došli na vlast, proterali bi sve koji ne misle kao oni. I to je jasno kao dan.

Da blokaderi deluju poput ustaša govori činjenica da su napali porodicu studenta Balaća i uništili njihovu porodičnu kuću u Novom Sadu. Kuću iste porodice 1995. godine spalile su ustaše u Bosanskom Grahovu.

- Van sebe sam. Van sebe su i moji roditelji. Otac je otišao po lebac i video šta piše na fasadi. Već su nam jednom šarali kuću. Ovo nije prvi napad na mene. Udarali su me u studenjaku, svakodnevno nam prete. Nekome izgleda smeta što je moja porodica iz Republike Srpske, iz jednog sela pored Bosanskog Grahova. Šaraju naše kuće, maltretiraju naše poriodice, ne dozvoljavaju nam da živimo normalno, blokiraju ulice, maltretiraju nas - rekao je Balać za TV Informer.

Balać dodaje da je ovo nedopustivo.

- Dok pošten svet spava i sprema se da ide na posao, neko ide da piše pretnje na nečiju kuću. Poručujem im da u našoj zemlji ne treba da ima podela, da treba da bude mir, da neko svoje nezadovoljstvo iskazuje nasiljem - istakao je Balać.

Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić postavila je na društvenoj mreži Iks fotografije kuće studenta Vladimira Balaća koju su demolirali blokaderi, te otkrila koji su razlozi za ovaj vandalski čin.

- Fašizam na delu. Ovo su natpisi koji su danas osvanuli na kući bake Vladimira Balaća. Vladimir Balać je jedan od najboljih studenata Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu. Njegova porodica je kontinuirano meta napada blokadera samo iz dva razloga: prvi – zato što Vladimir želi da studira i ne plaši se da to imenom i prezimenom kaže, i drugi – zato što je njegova porodica iz Bosanskog Grahova. Njima su kuće u Grahovu spaljene 1995. godine, a doživeli su da ih danas neki blokaderi teraju iz Novog Sada, iz Srbije. I to vam je lepša, bolja i pravdenija Srbija? Podrška Vladi Balaću i njegovoj porodici. Večna sramota za zboraše koji prvi put, posle 80 godina, u Srbiji obeležavaju kuće po ugledu na ono što su ljotićevski zborovi radili u vreme nacističke okupacije. Srbija je slobodarska zemlja. Uvek bila, uvek će i ostati - napisala je Brnabić na Tviteru.

Fašizam na delu.



Ovo su natpisi koji su danas osvanuli na kući bake Vladimira Balaća. Vladimir Balać je jedan od najboljih studenata Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu. Njegova porodica je kontinuirano meta napada blokadera samo iz dva razloga: prvi – zato što Vladimir… pic.twitter.com/lZsrQvPSHF — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 26, 2025