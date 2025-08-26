LAŽOMER: N1 u kampanji ponižavanja naroda (VIDEO)
U Srbiji u kojoj kako kažu blokaderi nema slobode medija i nema demokratije konferencija predsednika Republike izgleda ovako.
Gde se od strane predstavnika antisrpske N1 televizije ne poštuju ni institucije, ni funkcije, ni kultura govora budući da dobacuju kako stižu i to ne prvi put, a koliko vidimo i dalje im je dozvoljen ulaz svuda i niko ne ometa njihov rad iako se svodi na omalovažavanje svega i svih.
