BLOKADERI IZBAČENI SA FILOZOFSKOG FAKULTETA: Napravili svinjac od njega, po hodnicima šetaju lisice (FOTO/VIDEO)

BLOKADERI sa Filozofskog fakulteta, koje je inače leglo zareze i od kog su napravili svinjac i po kom šetaju i lisice, izbačeni su iz ove obrazovne ustanove, vidi se na snimku.

Foto: Novosti

Blokaderi su sada ispraćeni iz ove ustanove, što se može videti u narednom snimku.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Došlo je vreme odgovornosti

Kako saznajemo i veliki deo profesora koji su podržavali ranije blokadere Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, shvatio je da je vreme da se fakultet vrati u normalno funkcionisanje i da počne sa redovnim aktivnostima na dobrobit studenata i njihovih roditelja i države koji plaćaju to studiranje.

Podsetimo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pored tone smeća, prljavštine i otpada, utočište su pronašle i razne vrste životinja.

Pored pacova na ovom fakultetu mogu se videti i lisice.