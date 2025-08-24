Politika

"BEZ DIJALOGA NEMA NAPRETKA" Čoka neće blokade (VIDEO)

Novosti online

24. 08. 2025. u 23:33

ČOKA neće blokade.

БЕЗ ДИЈАЛОГА НЕМА НАПРЕТКА Чока неће блокаде (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Bez dijaloga nema napretka - poručila je jedna žena iz tog mesta.

Ona je pozdravila građane koji su se okupili protiv blokada.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?