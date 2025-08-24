Politika

MOĆAN SKUP PROTIV BLOKADA: Kosovska Mitrovica želi stabilnu i jaku Srbiju - Poruke srpskog naroda jasne (VIDEO)

В.Н.

24. 08. 2025. u 14:20

I U KOSOVSKOJ MITROVICI građani su se sinoć okupili kako bi iskazali svoj stav protiv blokada.

Srbi su se sinoć okupili na kraju mitrovačkog šetališta, kod spomenika Knezu Lazaru i poslali jasnu poruku - da žele jaku i stabilnu Srbiju. 

"Kosovska Mitrovica želi jaku i stabilnu Srbiju", navedeno je na velikom transparentu koji su razvili. 

- Izašla sam da podržim državu Srbiju, jer želimo mirnu i stabilnu Srbiju. Danas sam ovde jer naravno volim Srbiju - poručila je jedna Srpkinja sinoć iz Kosovske Mitrovice. 

I Mitrovici su se sinoć vijorile srpske trobojke, a Mitrovčani su imali i balone u bojama srpske zastave. 

Pogledajte kako je sinoć izgledala atmosfera u ovom gradu. 

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada juče širom Srbije čitajte u našem blogu KLIKOM OVDE!

