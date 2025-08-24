FENOMENALNA MERA ZAŠTITE GRAĐANA PRILIKOM IZVRŠENJA Vučić: "Niko ne može da oduzme jedinu nekretninu do 60 metara kvadratnih"

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić predstavio je novu meru o izvršenju i obezbeđenju po kojoj građanima izvršioci ne mogu da oduzme jedinu nekretninu do 60 metara kvadratnih.

Foto: Novosti

Izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju

- Na ovoj meri još radimo, zbog brojnih žalbi građana. Svi se žale na postupak izvršenja, obezbeđenja, naravno ima tu malo i njihove krivice. Nisu izvršioci zlotvori i zlikovci, oni ispunjavaju zakonske norme. Ali postoji nešto nepravedno. Neko živi sa decom recimo, i ostane bez jedine nekretnine. Nema više ništa, to je nepravedno. I zato smo doneli odluku, a gledaćemo da još neke lagodnosti učinimo, da niko ne može da oduzme jedinu nekretninu do 60 metara kvadratnih. To je prostor u kome može da živi i da opstane, a u svemu drugome mora da vodi računa kako se ponaša. Ovo je jedna socijalna mera, da zaštitimo svakog građanina i pre svega i bračne drugove, decu, porodicu celu, da deca ne bi prolazila taj pakao - naglasio je predsednik.

Važno je da je to jedina nekretnina i da ta osoba najmanje pet godina pre podnošenja izvršenja živi na toj adresi.

- I ovo za 60 kvadrata. Mora biti i sudska odluka da je to jedini dom, ima tu nekih sitnih stvari. Idemo uskoro sa predlogom tog zakona pred Narodnu skupštinu. Ali da sprečimo svaku vrstu marifetluka. Na nama nije da štitimo one koji se odgovorno ponašaju, ali je na nama je da zaštitimo porodice i decu pre svega i zato donosimo ove mere - rekao je on.