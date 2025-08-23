Politika

SOMBOR VELIČANSTVEN: Građani masovno ustali protiv blokada (FOTO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 18:37

VELIČANSTVENE slike iz Sombora i večeras!

Foto Novosti

I u ovom gradu su se večeras okupili građani koji su ustali protiv blokada, pa nam odatle stižu veličanstvene slike. 

U Somboru večeras okupljeni građani nose balone u bojama zastave Srbije, a razvili su i transparente sa jasnim porukama protiv blokada. 

Pogledajte atmosferu iz ovog grada: 

Podsetimo, građani protiv blokada se i danas okupljaju širom Srbije kako bi pokazali da im je dosta blokada i jasno rekli da žele svoj normalan život nazad. Žele da se normalno kreću, uče rade... Žele prava koja su im već mesecima oduzeta.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

