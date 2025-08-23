RAZLOZI ZBOG KOJIH SU BLOKADERI HISTERIČNO ODBILI VUČIĆEV POZIV NA DEBATU?
POZIV predsednika Srbije Aleksandra Vučića na debatu pred svim kamerama upućen predstavnicima studentsko-blokaderskog pokreta histeričo su odbili blokaderi.
Kao prvi razlog odbijanja poziva na razgovor nameće se to što su blokaderi ljudi bez lica. To su ljudi koji kriju da pokažu ko su i šta su, a takvim ljudima se ne može verovati. Oni nisu spremni da izađu i razgovaraju, ali su spremni da zloupotrebe građane i manipulišu njima. Oni nemaju ništa kvalitetno da ponude pa onda ostaju ljudi bez lica. Blokaderi bez lica ne mogu Srbiji i građanima da pruže mir i stabilnost, a histerično odbijanje poziva na dijalog koji je uputio predsednik Vučić upravo je potvrda svega toga.
Drugi razlog za odbijanje svakako je to što blokaderi nemaju plan i program koji mogu da ponude građanima Srbije. Lako je rušiti i paliti, treba izaći pred narod i reći šta je plan, kakve su ideje, na koji način da Srbija izgleda bolje i bude uspešnija.
Treći razlog zbog kog su blokaderi histerično odbili poziv na debatu je to što je vizija njihove budućnosti Srbije - nasilje. Kamenice, batine i spaljivanje onih koji drugačije misle je jedini način na koji oni umeju da se ponašaju. Oni ne znaju da sede i razgovaraju mirno i dolaze do rešenja, već umeju samo da pale i lome.
Na potez blokadera da histerično odbiju poziv predsednika Vučića, reagovala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je precizno objasnila razloge blokadera za odbijanje:
- U poslednjih skoro 10 meseci, koliko traje pokušaj stvaranja nestabilnosti i haosa u Srbiji, predsednik Vučić je u više navrata nudio dijalog kako bi sprečio uništavanje Srbije i dalje podele. Pozivao je rektora Đokića, blokadere, nudio razgovor o izborima kao jedina nadležna institucija za raspisivanje izbora koje traže. Nećete razgovor o planu i programu, nećete javno predstavljanje ideja i vizije za Srbiju? U redu. Razgovarajte sa jedinom nadležnom institucijom o izborima – zašto su nam sada potrebni, šta dobro, a šta loše mogu u ovom trenutku da donesu Srbiji. Oni ne žele ni to. Istovremeno, isti ti koji odbijaju svaki poziv na razgovor sa predsednikom prihvatali su, pa čak i sami tražili, svaki razgovor sa strancima, bez obzira na funkciju – od evropskih komesara, do oduševljenja kada vide na minut ministra spoljnih poslova neke strane zemlje, do specijalnih izaslanika. Ti su im bili i važni i nadležni, i prema njima su pokazivali poštovanje koje ne pokazuju prema najvažnijim institucijama svoje zemlje. Ponovo da zaključim - oni neće javni, pred kamerama i svim građanima Srbije, razgovor sa predsednikom Vučićem, iz sledećih razloga:
- Žele da ostanu ljudi bez lica jer tako svako može da ih idealizuje. Taktika koja je primenjena i u Hong Kongu i na mnogim drugim mestima. Anonimnost je opcija kada nemaš šta kvalitetno da ponudiš i nemaš lidera koga bi ljudi cenili.
- Nemaju ni plan ni program koji bi ponudili ljudima u Srbiji.
- Jedina vizija koju imaju za Srbiju jeste nasilje.
Ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost.
