RAZLOZI ZBOG KOJIH SU BLOKADERI HISTERIČNO ODBILI VUČIĆEV POZIV NA DEBATU?

POZIV predsednika Srbije Aleksandra Vučića na debatu pred svim kamerama upućen predstavnicima studentsko-blokaderskog pokreta histeričo su odbili blokaderi.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Kao prvi razlog odbijanja poziva na razgovor nameće se to što su blokaderi ljudi bez lica. To su ljudi koji kriju da pokažu ko su i šta su, a takvim ljudima se ne može verovati. Oni nisu spremni da izađu i razgovaraju, ali su spremni da zloupotrebe građane i manipulišu njima. Oni nemaju ništa kvalitetno da ponude pa onda ostaju ljudi bez lica. Blokaderi bez lica ne mogu Srbiji i građanima da pruže mir i stabilnost, a histerično odbijanje poziva na dijalog koji je uputio predsednik Vučić upravo je potvrda svega toga.

Drugi razlog za odbijanje svakako je to što blokaderi nemaju plan i program koji mogu da ponude građanima Srbije. Lako je rušiti i paliti, treba izaći pred narod i reći šta je plan, kakve su ideje, na koji način da Srbija izgleda bolje i bude uspešnija.

Treći razlog zbog kog su blokaderi histerično odbili poziv na debatu je to što je vizija njihove budućnosti Srbije - nasilje. Kamenice, batine i spaljivanje onih koji drugačije misle je jedini način na koji oni umeju da se ponašaju. Oni ne znaju da sede i razgovaraju mirno i dolaze do rešenja, već umeju samo da pale i lome.

Na potez blokadera da histerično odbiju poziv predsednika Vučića, reagovala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je precizno objasnila razloge blokadera za odbijanje:

- U poslednjih skoro 10 meseci, koliko traje pokušaj stvaranja nestabilnosti i haosa u Srbiji, predsednik Vučić je u više navrata nudio dijalog kako bi sprečio uništavanje Srbije i dalje podele. Pozivao je rektora Đokića, blokadere, nudio razgovor o izborima kao jedina nadležna institucija za raspisivanje izbora koje traže. Nećete razgovor o planu i programu, nećete javno predstavljanje ideja i vizije za Srbiju? U redu. Razgovarajte sa jedinom nadležnom institucijom o izborima – zašto su nam sada potrebni, šta dobro, a šta loše mogu u ovom trenutku da donesu Srbiji. Oni ne žele ni to. Istovremeno, isti ti koji odbijaju svaki poziv na razgovor sa predsednikom prihvatali su, pa čak i sami tražili, svaki razgovor sa strancima, bez obzira na funkciju – od evropskih komesara, do oduševljenja kada vide na minut ministra spoljnih poslova neke strane zemlje, do specijalnih izaslanika. Ti su im bili i važni i nadležni, i prema njima su pokazivali poštovanje koje ne pokazuju prema najvažnijim institucijama svoje zemlje. Ponovo da zaključim - oni neće javni, pred kamerama i svim građanima Srbije, razgovor sa predsednikom Vučićem, iz sledećih razloga:

Žele da ostanu ljudi bez lica jer tako svako može da ih idealizuje. Taktika koja je primenjena i u Hong Kongu i na mnogim drugim mestima. Anonimnost je opcija kada nemaš šta kvalitetno da ponudiš i nemaš lidera koga bi ljudi cenili. Nemaju ni plan ni program koji bi ponudili ljudima u Srbiji. Jedina vizija koju imaju za Srbiju jeste nasilje.

Ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost.

U poslednjih skoro 10 meseci, koliko traje pokušaj stvaranja nestabilnosti i haosa u Srbiji, predsednik @avucic je u više navrata nudio dijalog kako bi sprečio uništavanje Srbije i dalje podele. Pozivao je rektora Đokića, blokadere, nudio razgovor o izborima kao jedina nadležna… — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 23, 2025