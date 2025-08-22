Politika

PONOVO MLAKO SAOPŠTENJE KVINTE I EU: "Zabrinutost zbog isključivanja nevećinskih zajednica uoči izbora na KiM"

В.Н.

22. 08. 2025. u 19:19

AMBASADE Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, zajedno sa Kancelarijom EU u Prištini izrazile su danas zabrinutost zbog pokušaja političkih aktera da ograniče konkurenciju među političkim partijama koje predstavljaju nevećinske zajednice uoči predstojećih lokalnih izbora 12. oktobra.

ПОНОВО МЛАКО САОПШТЕЊЕ КВИНТЕ И ЕУ: Забринутост због искључивања невећинских заједница уочи избора на КиМ

Foto: Shutterstock

Svaki takav čin isključivanja određenih zajednica, kako se navodi u zajedničkom saopštenju Kvinte i EU, podriva demokratske principe i urušava poverenje u kosovske institucije, navodi se u zajedničkom saopštenju Kvinte i EU.

"Očekujemo od odlazeće vlade i svih političkih stranaka da se uzdrže od daljih poteza koji bi mogli da opstruišu registraciju partija. Sve procedure moraju se sprovoditi strogo u skladu sa pravilima i mandatom Centralne izborne komisije. Istovremeno, ohrabrujemo pogođene partije da u potpunosti iskoriste mogućnosti Izbornog panela za žalbe i predstavke kako bi potražile pravnu zaštitu“, ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu američke ambasade.

Centralna izborna komisija u Prištini na jučerašnjoj sednici nije sertifikovala Srpsku listu za učešće na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra, a protiv potvrde učešća Srpske liste glasala su dva člana CIK-a iz Samoopredeljenja. Srpska lista predala je danas žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku Centralne izborne komisije (CIK) o nesertifikovanju, tj. zabrani učešća kandidata Srpske liste na lokalnim izborima, a prethodno naveli su da je Srpska lista uradila ispravno sve predizborne aktivnosti koje su od nje zahtevane i sve što je potrebno za verifikaciju svojih kandidata za gradonačelnike i za odbornike.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI IZ NOVOG PAZARA PALI NA GRANICI: Pronađena im droga - Jedan bio pod snažnim dejstvom amfetamina (FOTO)
Politika

0 18

BLOKADERI IZ NOVOG PAZARA PALI NA GRANICI: Pronađena im droga - Jedan bio pod snažnim dejstvom amfetamina (FOTO)

LIDERI prozapadno orijentisanih opozicionih stranaka i nevladinih organizacija već mesecima svoje omladinske aktiviste, koji kontinuirano šikaniraju građane Srbije, pri čemu u poslednje vreme pribegavaju terorističkim metodama, fizički nasrću na političke neistomišljenike i na policajce koji štite javni red i mir bacaju "molotevljeve koktele", pokušavaju da promovišu kao "ponos i bolji deo Srbije".

22. 08. 2025. u 18:20

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku