PONOVO MLAKO SAOPŠTENJE KVINTE I EU: "Zabrinutost zbog isključivanja nevećinskih zajednica uoči izbora na KiM"

AMBASADE Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, zajedno sa Kancelarijom EU u Prištini izrazile su danas zabrinutost zbog pokušaja političkih aktera da ograniče konkurenciju među političkim partijama koje predstavljaju nevećinske zajednice uoči predstojećih lokalnih izbora 12. oktobra.

Foto: Shutterstock

Svaki takav čin isključivanja određenih zajednica, kako se navodi u zajedničkom saopštenju Kvinte i EU, podriva demokratske principe i urušava poverenje u kosovske institucije, navodi se u zajedničkom saopštenju Kvinte i EU.

"Očekujemo od odlazeće vlade i svih političkih stranaka da se uzdrže od daljih poteza koji bi mogli da opstruišu registraciju partija. Sve procedure moraju se sprovoditi strogo u skladu sa pravilima i mandatom Centralne izborne komisije. Istovremeno, ohrabrujemo pogođene partije da u potpunosti iskoriste mogućnosti Izbornog panela za žalbe i predstavke kako bi potražile pravnu zaštitu“, ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu američke ambasade.

Centralna izborna komisija u Prištini na jučerašnjoj sednici nije sertifikovala Srpsku listu za učešće na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra, a protiv potvrde učešća Srpske liste glasala su dva člana CIK-a iz Samoopredeljenja. Srpska lista predala je danas žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku Centralne izborne komisije (CIK) o nesertifikovanju, tj. zabrani učešća kandidata Srpske liste na lokalnim izborima, a prethodno naveli su da je Srpska lista uradila ispravno sve predizborne aktivnosti koje su od nje zahtevane i sve što je potrebno za verifikaciju svojih kandidata za gradonačelnike i za odbornike.

(Tanjug)