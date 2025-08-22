PONOVO MLAKO SAOPŠTENJE KVINTE I EU: "Zabrinutost zbog isključivanja nevećinskih zajednica uoči izbora na KiM"
AMBASADE Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, zajedno sa Kancelarijom EU u Prištini izrazile su danas zabrinutost zbog pokušaja političkih aktera da ograniče konkurenciju među političkim partijama koje predstavljaju nevećinske zajednice uoči predstojećih lokalnih izbora 12. oktobra.
Svaki takav čin isključivanja određenih zajednica, kako se navodi u zajedničkom saopštenju Kvinte i EU, podriva demokratske principe i urušava poverenje u kosovske institucije, navodi se u zajedničkom saopštenju Kvinte i EU.
"Očekujemo od odlazeće vlade i svih političkih stranaka da se uzdrže od daljih poteza koji bi mogli da opstruišu registraciju partija. Sve procedure moraju se sprovoditi strogo u skladu sa pravilima i mandatom Centralne izborne komisije. Istovremeno, ohrabrujemo pogođene partije da u potpunosti iskoriste mogućnosti Izbornog panela za žalbe i predstavke kako bi potražile pravnu zaštitu“, ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu američke ambasade.
Centralna izborna komisija u Prištini na jučerašnjoj sednici nije sertifikovala Srpsku listu za učešće na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra, a protiv potvrde učešća Srpske liste glasala su dva člana CIK-a iz Samoopredeljenja. Srpska lista predala je danas žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku Centralne izborne komisije (CIK) o nesertifikovanju, tj. zabrani učešća kandidata Srpske liste na lokalnim izborima, a prethodno naveli su da je Srpska lista uradila ispravno sve predizborne aktivnosti koje su od nje zahtevane i sve što je potrebno za verifikaciju svojih kandidata za gradonačelnike i za odbornike.
(Tanjug)
