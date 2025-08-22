BLOKADERI IZ NOVOG PAZARA PALI NA GRANICI: Pronađena im droga - Jedan bio pod snažnim dejstvom amfetamina (FOTO)
LIDERI prozapadno orijentisanih opozicionih stranaka i nevladinih organizacija već mesecima svoje omladinske aktiviste, koji kontinuirano šikaniraju građane Srbije, pri čemu u poslednje vreme pribegavaju terorističkim metodama, fizički nasrću na političke neistomišljenike i na policajce koji štite javni red i mir bacaju "molotevljeve koktele", pokušavaju da promovišu kao "ponos i bolji deo Srbije".
Među njima su svakako i A.K. i K.V., koji se ističu kao organizatori i učesnici "studentskih" blokada na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, ali i drugih protestnih aktivnosti na području tog grada, a kod kojih su, dok su se svojim luksuznim vozilom vraćali iz provoda u prestižnom crnogorskom letovalištu, pronađeni narkotici.
Naime, kako saznajemo iz pouzdanih izvora, danas je na graničnom prelazu "Špiljani", pri povratka u Srbiju, izvršena kontrola automobila marke "Audi A6", u kome su se nalazili A.K.i K.V., kod kojih su pronađeni opojna droga marihuana, "drobilica" kojom se ta droga priprema za upotrebu, kao i više lekova koji se nalaze na Spisku kontrolisanih psihoaktivnih supstanci, a za koje nisu imali neophodnu prateću lekarsku dokumentaciju.
O svemu je obavešteno OJT u Novom Pazaru, koje se izjasnilo da u radnjama njih dvoje ima elemenata krivičnog dela "Neovlašćeno držanje opojnih droga“.
Pored toga, izvršeno je i testiranje na narkotike A.K., koji je upravljao automobilom, te se ispostavilo da je on bio pod snažnim dejstvom amfetamina, zbog čega mu je izrečeno zadržavanje do 12 sati.
Ovo je još jedna nedvosmislena ilustracija toga kojim bi se pravcem naš narod i država uputili ukoliko, uz pomoć svojih stranih mentora, uspeju da se dokopaju vlasti oni koji u ovakvim pojedincima prepoznaju "mladost i budućnost Srbije".
(Alo)
Preporučujemo
LAŽOMER: BLOKADERIMA JE SVE IZGOVOR ZA DIVLjANjE
22. 08. 2025. u 18:08
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)