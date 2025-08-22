VAŽNO! Vučić pozvao na debatu pred svim kamerama predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta! (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na debatu pred svim kamerama predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta.

Novosti

- Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem. Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama - poručio je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Srbije:

- Poštovani građani Srbije, već 9 meseci traju demonstracije širo mnaše zemlje. Deo ljudi u našoj zemlji hoće promene, najpre su to maskirali zahtevima za pravdom, aonda otvoreno počeli da govore o političkim promenama i zahtevima za izborima, iako su ih prethodno odbijali. Uprkos svemu lošem što mislim o njihovim zahtevima, smatram da je veoma važno da ih čujemo. Smatram da je veoma važno da saslušamo jedni druge. Smatram da je od presudnog značaja da obnovimo dijalog u našoj Srbiji. I trudio sam se da ih čujem možda ne uvek dovoljno. I prihvatam to kao svoju grešku. Ali sam spreman, ne da razgovaramo o nasilju na ulicama, jer na ma nije potreban nikakav građanski rat, nikakvi sukobi, nikakvo nasilje.

- Želim da razgovaram o budućnosti Srbije. Svi zajedno, jer to je najbolje za našu Srbiju. I zato predlažem i nudim razgovor i debatu na svim našim televizijama, na svim našim portalima, sa legitimnim predstavnicima, dakle onima koje oni izaberu. Kad kažem oni, mislim predstavnici studentsko-blokaderskog pokreta, koga oni izaberu. Da li profesore, da li političare, da li studente. Spreman sam protiv, ali ne protiv, izvinjavam se, to je ono što potvrđuje moje greške, da uđem u razgovor, u dijalog, u debatu javno, sa troje ili četvoro onih koji drugačije misle, jer imaju pravo da to zahtevaju i od svog predsednika, da to traže, uključujući i izbore i sve drugo.

- Ja ću biti spreman da ih saslušam, ne da ih pobeđujem u nekakvog TV debati, već da zajednički pokušamo da pronađemo najbolja moguće rešenja za našu zemlju i da predstavimo programe. Vreme je da se pokažu lica svakoga od nas, ali mnogo važnije od toga je da se pokažu programi, da se predstave vizije. Ja želim da napravimo borbu vizija, borzbu za budućnost, da to rešavamo dijalogom i razgovorom, onako kako bi svaki građanin naše zemlje želedo da vidi. Bez sukoba, bez nasilja. Da obnovimo zemlju ponovo, da je vratimo na pravi kolosek, tamo gde je bila do pre 9 meseci, da nam ekonomija opet ubrzano raste i da ljudi budu zadovoljni što se svačija reč čuje, što se svačije reč poštuje.

- Ja ću sve od sebe dati da to poštovanje pokažem , ali ću želeti da se čuje i naša strana i druga strana, kao što ću uvek iskazati respekt prema onima koji drugačije misle. Hvala vam na ovome, ovo je moja ponuda više nego fer, kao predsednik Republike nemam mogućnost i pravo, iako sam u Skupštinu ulazio bezbroj puta, da izlazim sa jednim po jednim predstavnicima partikularnih političkih partija ili grupa, pokreta, ali sa legalnim, legitimnim predstavnicima jednog širokog pokreta želim da razgovaram, želim da uđem u debatu i želim da i jedni i drugi predstavimo svoju viziju i svoje planove. To je za Srbiju u ovom trenutku najvažnije, a onda građani će imati priliku da sagledaju i vide čija je vizija stvarna i realna i čija je vizija dobra za budućnost naše zemlje. Hvala vam najlepše - poručio je Vučić u video poruci objavljenoj na Instagramu.