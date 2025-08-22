"PA TO JE PRODATO! NIJE OTETO" I opozicija udarila na antisrpsku televiziju: "Vezivaćete konja gde gazda kaže!"
SINOĆ se šaka jada blokadera okupila na Novom Beogradu ispred prostorija medijske kuće N1, razlog - krajnje bizaran. Na ovo je reagovao i pisac Siniša Kovačević, pristalica opozicije, koji je otkrio da je bio pozvan da brani Novu S i N1.
Podsetimo, pristalice N1 protestovale su sinoć zbog toga što je imenovan novi direktor N1, a njega je postavio većinski vlasnik pomenute kuće. Blokaderi ponovo prave šizofrenu kampanju i bore se protiv svog direktora, šta oni hoće i koji je cilj ovoga što rade, normalnim ljudima nije jasno.
- Od koga? Zašto? Pa to je prodato. Nije oteto, nije zauzeto silom, niko nije provalio vrata čizmom. A što se tiče uređivačke politike, dragi novinari i slobodotvorci, branitelji profesije, istinoljupci i istinoljubice, vezivaćete konja gde gazda kaže. Kao i dosad - napisao je na društvenoj mreži X.
