Politika

"PA TO JE PRODATO! NIJE OTETO" I opozicija udarila na antisrpsku televiziju: "Vezivaćete konja gde gazda kaže!"

V.N.

22. 08. 2025. u 09:06

SINOĆ se šaka jada blokadera okupila na Novom Beogradu ispred prostorija medijske kuće N1, razlog - krajnje bizaran. Na ovo je reagovao i pisac Siniša Kovačević, pristalica opozicije, koji je otkrio da je bio pozvan da brani Novu S i N1.

ПА ТО ЈЕ ПРОДАТО! НИЈЕ ОТЕТО И опозиција ударила на антисрпску телевизију: Везиваћете коња где газда каже!

Foto Z. Jovanović

Podsetimo, pristalice N1 protestovale su sinoć zbog toga što je imenovan novi direktor N1, a njega je postavio većinski vlasnik pomenute kuće. Blokaderi ponovo prave šizofrenu kampanju i bore se protiv svog direktora, šta oni hoće i koji je cilj ovoga što rade, normalnim ljudima nije jasno.

Na ovo je reagovao i pisac Siniša Kovačević, pristalica opozicije, koji je otkrio da je bio pozvan da brani Novu S i N1.

Foto: Printskrin

- Od koga? Zašto? Pa to je prodato. Nije oteto, nije zauzeto silom, niko nije provalio vrata čizmom. A što se tiče uređivačke politike, dragi novinari i slobodotvorci, branitelji profesije, istinoljupci i istinoljubice, vezivaćete konja gde gazda kaže. Kao i dosad - napisao je na društvenoj mreži X.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PATOLOŠKI MRZE SRBE, A... Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce

"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce