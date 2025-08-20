BORIMO SE PROTIV BLOKADA: I građani Kovina na ulicama (VIDEO)
I GRAĐANI Kovina izašli su večeras na ulice svoga grada, kako bi pokazali da im je dosta blokada i da žele da se vrate normalnom životu.
- Volim ovaj grad, volim ove ljude. Borimo se protiv blokada, želimo da živimo u normalnoj zemlji - poručili su građani Kovina.
Pogledajte šta poručuju sa skupa u svom gradu:
Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život.
