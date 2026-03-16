Svet

PUCNJAVA U ZGRADI VLADE: Dramatične scene u Turskoj, naređena hitna evakuacija

В.Н.

16. 03. 2026. u 11:09

Prava drama odvija se u Antaliji u Turskoj, nakon što su odjeknuli pucnji u kancelariji guvernera okruga Kepez.

ПУЦЊАВА У ЗГРАДИ ВЛАДЕ: Драматичне сцене у Турској, наређена хитна евакуација

Foto: AP

Građani su evakuisani iz zgrade.

Jedna osoba je ušla u Direkciju za nacionalno obrazovanje okruga, koja se nalazi u zgradi vlade Kepez u Antaliji, i otvorila vatru nasumično pre nego što se zaključala u jednu od prostorija. Zgrada vlade je evakuisana nakon zvuka pucnjave.

Specijalne policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mesta.

Policijski timovi obezbeđuju područje.

U ovom trenutku nije poznato da li ima ranjenih.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN DOBIJA VELIKO POJAČANJE: Polaznik Ajaksove škole opcija više za Srđana Blagojevića!

PARTIZAN DOBIJA VELIKO POJAČANjE: Polaznik Ajaksove škole opcija više za Srđana Blagojevića!