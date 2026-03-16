PUCNJAVA U ZGRADI VLADE: Dramatične scene u Turskoj, naređena hitna evakuacija

Prava drama odvija se u Antaliji u Turskoj, nakon što su odjeknuli pucnji u kancelariji guvernera okruga Kepez.

Građani su evakuisani iz zgrade.

Jedna osoba je ušla u Direkciju za nacionalno obrazovanje okruga, koja se nalazi u zgradi vlade Kepez u Antaliji, i otvorila vatru nasumično pre nego što se zaključala u jednu od prostorija. Zgrada vlade je evakuisana nakon zvuka pucnjave.

Specijalne policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mesta.

Policijski timovi obezbeđuju područje.

U ovom trenutku nije poznato da li ima ranjenih.

