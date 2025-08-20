Politika

LJUBOVIJA JE KRENULA NA SKUP PROTIV BLOKADA: Vijore se zastave u kolonama automobila (FOTO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 18:04

I GRAĐANI Ljubovije krenuli su na skup protiv blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili.

ЉУБОВИЈА ЈЕ КРЕНУЛА НА СКУП ПРОТИВ БЛОКАДА: Вијоре се заставе у колонама аутомобила (ФОТО)

Foto Novosti

Srpske trobojke vijore se iz automobila u kolonama. 

Foto Novosti

Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa