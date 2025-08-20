Politika

LAŽOMER: VEĆINSKA SRBIJA NE ŽELI BLOKADERE (VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 16:16

VEĆINSKA Srbija je Srbija koja želi da radi, živi, isunjava svoje uobičajene aktivnosti, Srbija kojoj je dosta blokadera i koji se pitaju šta postižu uništavanjem svoje zemlje?

ЛАЖОМЕР: ВЕЋИНСКА СРБИЈА НЕ ЖЕЛИ БЛОКАДЕРЕ (ВИДЕО)

Foto: Jutjub printskrin/Lažomer

 Ali blokaderi u osipanju ne daju većinskoj Srbiji da bude u miru. A podršku traže u onima koji nam nikada nisu niti će želeti dobro. 

Video na linku: 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu