TO MOŽE DA SMISLI SAMO ZLOČINAČKI UM: Vučić o najbolesnijoj kampanji koju vodi N1

В.Н.

20. 08. 2025. u 12:37

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je spaljivanje i lomljenje prostorija SNS koje su uništavali siledžije blokaderi bila noćna mora, a da je kampanja koju vode u Šolakovim medijima kampanja koju može da smisli samo zločinački um.

ТО МОЖЕ ДА СМИСЛИ САМО ЗЛОЧИНАЧКИ УМ: Вучић о најболеснијој кампањи коју води Н1

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- A ono je bila noćna mora. Dobro je da ste pokazali i hrabrost i odlučnost, jer ideje i uverenja su uvek važniji od svakog stakla i svake prostorije - rekao je Vučić.

Vučić je komentarisao i najbolesniju kampanju koju vodi N1.

Najgluplje sam objašnjenje čuo. Kažu ne bismo napadli njihove prostorije, al smo krenuli da napadamo kad smo videli da su ljudi u njima. Zamislite taj zločinački um, da im smeta što se ljudi tu nalaze. Rekao sam kako je neverovatno da ih ubace u najgluplju zamku. Hoćete da mi kažete da oni mogu da napadaju prostorije kad su unutra ljudi? Kažete oni su čak radili i sa praznim prostorijama. Radili bi to svakako. Zašto je manji greh da napadate prostorije u kojima su ljudi, od praznih prostorija. Ne mogu to da razumem. Video sam da je neko komentarisao to u "Novostima" na pametan način. Mi napadamo zato što su oni krenuli da se okupljaju u prostorijama. Ne znam šta je gore pravo da vam kažem - kaže Vučić.

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

