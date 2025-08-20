NAJBOLESNIJA KAMPANJA NA N1!
DA se u Šolakovim medijima danima unazad opravdava nasilje koje blokaderi teroristi poput fašista sprovode po gradovima u Srbiji nije ništa novo. Ipak, u poslednjem izveštavanju sa protesta oni su u tom pravdanju otišli korak dalje navodeći da su blokaderi morali da sprovode nasilje na prostorije Srpske napredne strane jer su ispred njih bili građani, odnosno kako oni navode simpatizeri SNS.
Dakle, opravdanje za nasilje ovaj put je to što su se ljudi okupljali ispred Srpske napredne stranke. Prema Šolakovim medijima, dakle, nije više dozvoljeno da se ljudi okupljaju ispred svoje kuće i da je čuvaju, bez obzira što je to mirno okupljanje, nije dozvoljeno da na ulicama budu oni koji drugačije misle od njih. Prema njima sve neistomišljenike, očigledno, treba staviti u logore i ukinuti im slobodu govora, kretanja...
Kako je blokadera sve manje na ulicama, što se videlo na poslednjem protestu, jer narod ne želi da ide rame uz rame sa siledžijama i da bude na ulicama sa njima, to je bolesnija kampanja na antisrpskim medijima. Dodatnu bolesnu kampanju na Šolakovim medijima pojačale su i packe iz Evropske unije, pa sada na svaki način moraju da pravdaju siledžijstvo koje smo sedam dana gledali na ulicama.
Podsetimo, da nemaju drugu politiku sem sruši i pali, pokazali su blokaderi teroristi neredima koje su pravili po gradovima u Srbiji. Oni su uništavali prostorije Srpske napredne stranke, gađali policiju topovskim udarima i kamenicama i palili kontejnere i uništavali gradove. U više navrada palili su i razbijali prostorije Srpske napredne stranke, a u Novom Sadu su pokušali i spale žive ljude koji su se nalazili u tim prostorijama, ali i ispred njih.
