ANA BRNABIĆ O PISMU KOJE DOKAZUJE OBOJENU REVOLUCIJU: Stigao prvi plan za okupaciju Srbije

Novosti online

18. 08. 2025. u 17:39

OTKRIVENO je pismo Dušana Janjića koji je strancima poslao analizu situacije u Srbiji i predloge "za mirno rešenje krize", a ključna poruka ovog Janjičevog non pejpera je zapravo - rovarenje protiv sopstvene zemlje i traženje pomoći od stranaca za rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a to pismo je na Iksu komentarisala predsednica parlamenta Ana Brnabić.

АНА БРНАБИЋ О ПИСМУ КОЈЕ ДОКАЗУЈЕ ОБОЈЕНУ РЕВОЛУЦИЈУ: Стигао први план за окупацију Србије

Foto: Novosti

- Stigao prvi plan za okupaciju Srbije! Očekivano – ipak je to sledeći korak u svim priručnicima o obojenim revolucijama, nasilnoj smeni vlasti i kreiranju „društveno-kontrolisanog haosa“, a što je na delu u Srbiji već 9 meseci. Prvo idu laži i manipulacije da bi se posejala mržnja i zavadili ljudi. Zatim nastupaju nasilje i teror da bi se kreirao utisak kompletne destabilizacije i gubitka kontrole. Nakon toga dežurni „dušebrižnici“ predlažu „rešenje“ i mole strani faktor da interveniše da bi se "povratila stabilnost". I, eto ga danas, predlog „rešenja“! Dokument, doduše, nisu pravili stranci, već molbu za stranu asistenciju traže oni koji im se i uobičajeno obraćaju za pomoć i intervenciju protiv sopstvene države i njenih institucija. Očekivano, glavna meta je predsednik Aleksandar Vučić, a osnovni cilj je kako ga se rešiti, a da to deluje „demokratski“, pošto imaju taj „minorni“ problem da naš predsednik ima većinsku podršku naroda. Na kraju, pokazalo se da ponovo, i od početka, računaju na podršku stranaca i da im oni reše sve kako bi ih doveli na vlast – bez podrške većine građana Srbije. Evo, da odmah objavim – Srbija odbacuje ultimatum! Neće stranci odlučivati u Srbiji i nemojte od njih tražiti asistenciju. U Srbiji koju vodi

Aleksandar Vučić odlučivaće narod – oni koje blokaderi svakodnevno muče, ponižavaju, vređaju, biju, pokušavaju žive da zapale, žele da im oduzmu pravo glasa, oni koji im nisu dovoljno dobri pa im, umesto sopstvenog naroda, uvek trebaju stranci. Odgovor je: NE! I ovo je najfiniji, najuljudniji, način da se to kaže. Mogao je odgovor da bude i dosta manje politički korektan, a za ovo što rade – možda bi on bio primereniji - napisala je Ana Brnabić na Iksu.

