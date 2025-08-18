MILIVOJEVIĆ UDARA POSLEDNJI EKSER! Odrekao se blokadera, neće ni izbore, okuplja svoje ljude i traži da mu se preda vlast! (VIDEO)
LIDER Demokratske stranke Srđan Milivojević udario je poslednji ekser na bilo kakvu saradnju sa blokaderima teroristima i eventualnu zajedničku listu za predstojeće izbore.
Srđan Milivojević, koji se do juče šlihtao blokaderima do srži, pa čak najavljivao i da neće učestvovati na izborima zbog blokaderske liste, prema svemu sudeći ostao je "kratkih rukava".
Milivojević je baš zbog toga besan, pa je javno udario na blokadere i teroriste.
Prema njegovim rečima, neće više nikakvu saradnju sa takozvanim "studentima", neće ni izbore, već traži da mu se vlast bukvalno preda u ruke. Naravno, bez bilo kakvog glasanja naroda i izjašnjavanja narodne volje.
- Ja ću kao predsednik Demokratske stranke okupiti ljude od autoriteta i tražiti tranziciju vlasti - rekao je Milivojević, gostujući na tajkunskim medijima.
Ubrzo mu je stigao odgovor od blokadera terorista, koji su na društvenim mrežama objavili informacije da Milivojević vrlo verovatno nije na takozvanoj "studentskoj", odnosno blokaderskoj listi. Zato je i besan, tvrde oni.
Pogledajte priloženi snimak:
