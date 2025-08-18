Politika

MILIVOJEVIĆ UDARA POSLEDNJI EKSER! Odrekao se blokadera, neće ni izbore, okuplja svoje ljude i traži da mu se preda vlast! (VIDEO)

В.Н.

18. 08. 2025. u 11:53

LIDER Demokratske stranke Srđan Milivojević udario je poslednji ekser na bilo kakvu saradnju sa blokaderima teroristima i eventualnu zajedničku listu za predstojeće izbore.

МИЛИВОЈЕВИЋ УДАРА ПОСЛЕДЊИ ЕКСЕР! Одрекао се блокадера, неће ни изборе, окупља своје људе и тражи да му се преда власт! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Detektor laži

Srđan Milivojević, koji se do juče šlihtao blokaderima do srži, pa čak najavljivao i da neće učestvovati na izborima zbog blokaderske liste, prema svemu sudeći ostao je "kratkih rukava".

Milivojević je baš zbog toga besan, pa je javno udario na blokadere i teroriste.

Prema njegovim rečima, neće više nikakvu saradnju sa takozvanim "studentima", neće ni izbore, već traži da mu se vlast bukvalno preda u ruke. Naravno, bez bilo kakvog glasanja naroda i izjašnjavanja narodne volje.

- Ja ću kao predsednik Demokratske stranke okupiti ljude od autoriteta i tražiti tranziciju vlasti - rekao je Milivojević, gostujući na tajkunskim medijima.

Ubrzo mu je stigao odgovor od blokadera terorista, koji su na društvenim mrežama objavili informacije da Milivojević vrlo verovatno nije na takozvanoj "studentskoj", odnosno blokaderskoj listi. Zato je i besan, tvrde oni.

Pogledajte priloženi snimak:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 51

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ANA BRNABIĆ O PISMU KOJE DOKAZUJE OBOJENU REVOLUCIJU: Stigao prvi plan za okupaciju Srbije
Politika

0 4

ANA BRNABIĆ O PISMU KOJE DOKAZUJE OBOJENU REVOLUCIJU: Stigao prvi plan za okupaciju Srbije

OTKRIVENO je pismo Dušana Janjića koji je strancima poslao analizu situacije u Srbiji i predloge "za mirno rešenje krize", a ključna poruka ovog Janjičevog non pejpera je zapravo - rovarenje protiv sopstvene zemlje i traženje pomoći od stranaca za rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a to pismo je na Iksu komentarisala predsednica parlamenta Ana Brnabić.

18. 08. 2025. u 17:39

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?