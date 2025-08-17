SANDRA BOŽIĆ: Izgleda da je nakon “tapije na bol”, Marinika preuzela i tapiju za pozivanje na ubistva političkih neistomišljenika
ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Sandra Božić kaže da za Marinika Tepić danas traži opravdanje za neuspeh zbog toga što nije došlo do prolivanja krvi ili smrti među građanima.
- Izgleda da je nakon “tapije na bol”, Marinika preuzela i tapiju za pozivanje na ubistva političkih neistomišljenika Mesecima ona i njeni huškači pozivaju narod na građanski rat pod parolom “neposlušnosti”, dok danas traži opravdanje za neuspeh zbog toga što nije došlo do prolivanja krvi ili smrti među građanima koje mesecima dele putem svoje propagande. Rezultat njihove “demokratije” je paljenje stranačkih prostorija, neredi na ulicama, prebijanje ljudi i pokušaj masovnog ubistva. Zbog toga za nju “prezupčuje” svako ko želi da sačuva državu, svoj narod i mir u zemlji - napisala je Božić na Iksu.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)