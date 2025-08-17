Politika

SANDRA BOŽIĆ: Izgleda da je nakon “tapije na bol”, Marinika preuzela i tapiju za pozivanje na ubistva političkih neistomišljenika

Novosti online

17. 08. 2025. u 17:54

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Sandra Božić kaže da za Marinika Tepić danas traži opravdanje za neuspeh zbog toga što nije došlo do prolivanja krvi ili smrti među građanima.

САНДРА БОЖИЋ: Изгледа да је након “тапије на бол”, Мариника преузела и тапију за позивање на убиства политичких неистомишљеника

Foto: Novosti

- Izgleda da je nakon “tapije na bol”, Marinika preuzela i tapiju za pozivanje na ubistva političkih neistomišljenika Mesecima ona i njeni huškači pozivaju narod na građanski rat pod parolom “neposlušnosti”, dok danas traži opravdanje za neuspeh zbog toga što nije došlo do prolivanja krvi ili smrti među građanima koje mesecima dele putem svoje propagande. Rezultat njihove “demokratije” je paljenje stranačkih prostorija, neredi na ulicama, prebijanje ljudi i pokušaj masovnog ubistva. Zbog toga za nju “prezupčuje” svako ko želi da sačuva državu, svoj narod i mir u zemlji - napisala je Božić na Iksu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 40

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 40

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)