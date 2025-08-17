U SRBIJI JE NA DELU TERORIZAM - TO KAŽE ZAKON: Ćutanje Mladena Nenadića nije lično, ono je institucionalna izdaja (VIDEO)
SVE što se dešava na ulicama Srbije od 13. avgusta - organizovane akcije, paljevine, fizički napadi, rušenja i javni pozivi na ubistvo - u potpunosti ispunjava zakonske uslove iz člana 391.
Član 391 Krivičnog zakonika Republike Srbije kaže: Ko u nameri da ozbiljno zastraši stanovnišvo, ili da prinudi Srbiju da nešto učini ili ne učini, napdne život, telo, slobodu drugog lica, ili uništi državni ili javni objekat, na način koji može da ugrozi živote ljudi, ili da prouzrokuje znatnu štetu privredi. To je krivično delo terorizma.
Mladen Nenadić je po zakonu dužan da reaguje kao specijalni tužilac za dela terorizma - ali ćuti. Ćutanje u ovom kontekstu više nije pasivnost, već saučesništvo. Ako on ne pokrene postupak sada, kada je država direktno napadnuta, onda se postavlja pitanje - kome služi.
Da li Mladen Nenadić ćuti jer se plaši posledica, ili zato što je deo dogovora sa organizatorima nasilja, rektorom Đokićem i političkim centrima moći izvan institucija, ili možda zato što više ni ne postupa u interesu ove države, već radi u korist onih koji je destabilizuju?
Zakon ne može biti primenjiv samo kad odgovara. Ako tužilac za terorizam ne štiti državu onda, po svakom principu odgovornosti, taj tužilac više nema legitimitet da tu funkciju obavlja.
Istina se ne brani tišinom. Srbija se ne brani bekstvom. Ćutanje Mladena Nenadića nije lično - ono je institucionalna izdaja.
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
