VUČIĆ O NOVIM MERAMA: Izvršitelji neće imati pravo da oduzimaju kuće, to smatram prioritetom svog rada u narednom periodu
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je obraćanje oko ekonomskih mera za bolji život građana Srbije.
Kaže da je verovao da će sledeće obraćanje biti oko ekonomskih mera i bolji životni standard građana.
- Da njihove plate i penzije koje će da rastu, da dobiju pravi značaj ukoliko budemo držali pod značajno većom kontrolom troškove života. Naravno, poboljšanje standarde, poboljšanje uslova za kredite. Borba za očuvanje doma ljudi, mesta osnovog životnog prostora, gde izvršitelji ne bi imali pravo da im oduzimaju kuću, to smatram tačaka priooriteta svog rada u narednom periodu. Brzo ćete čuti suštinu programa koji sam želeo da predstavim - kaže Vučić.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
