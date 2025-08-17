VUČIĆ O NOVIM MERAMA: Izvršitelji neće imati pravo da oduzimaju kuće, to smatram prioritetom svog rada u narednom periodu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je obraćanje oko ekonomskih mera za bolji život građana Srbije.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Kaže da je verovao da će sledeće obraćanje biti oko ekonomskih mera i bolji životni standard građana.

- Da njihove plate i penzije koje će da rastu, da dobiju pravi značaj ukoliko budemo držali pod značajno većom kontrolom troškove života. Naravno, poboljšanje standarde, poboljšanje uslova za kredite. Borba za očuvanje doma ljudi, mesta osnovog životnog prostora, gde izvršitelji ne bi imali pravo da im oduzimaju kuću, to smatram tačaka priooriteta svog rada u narednom periodu. Brzo ćete čuti suštinu programa koji sam želeo da predstavim - kaže Vučić.