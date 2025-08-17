PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

O razgovoru Putina i Trampa u Enkoridžu

Vučić je u ime Republike Srbije pozdravio razgovore u Enkoridžu koji su obavili Tramp i Putin.

- Srbija smatra da su ti razgovori od presudnog značaja za budućnost čovečanstva i Evrope. Od izuzetnog značaja i za Srbiju. Uspostavljanje mira je najveći interes svih ljudi na planeti i od interesa za Srbiju. Zato što deo pritisaka koji postoje, a koji su upereni protiv Srbije i našeg naroda, ukoliko dođe do uspostavljanja mira, ili će biti manji ili će potpuno nestati. Pomoći će nam da podižemo nivo ekonomske saradnje i da se u potpunosti posvetimo rešavanju drugih pitanja važnih za naš narod – rekao je Vučić.

O ekonomskim merama

Kaže da je verovao da će sledeće obraćanje biti oko ekonomskih mera i boljeg životnog standarda građana.

- Da njihove plate i penzije koje će da rastu dobiju pravi značaj ukoliko budemo držali pod značajno većom kontrolom troškove života. Naravno, poboljšanje standarda, poboljšanje uslova za kredite. Borba za očuvanje doma ljudi, mesta osnovnog životnog prostora, gde izvršitelji ne bi imali pravo da im oduzimaju kuću – to smatram tačkom prioriteta svog rada u narednom periodu. Brzo ćete čuti suštinu programa koji sam želeo da predstavim – kaže Vučić.

Ističe da je odlučio da se obrati posle jezivih događaja u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu.

O početku obojene revolucije

Kaže da se počelo sa pričom gde će nas odvesti i gde će završiti, krenulo se sa pričom o pravdi.

- Jeste čudno bilo da priče o pravdi nije bilo, doduše nije bilo ni okupacionih medijskih servisa kao danas što ih imamo u Srbiji, kad je izgorelo 16 ljudi u požarima u Novom Sadu, gde je bila najdirektnija ljudska krivica, nedvosmislena i gradskih čelnika i svih ostalih. Interesantno je da tu reč pravda niste čuli u S. Makedoniji, gde je četiri puta više ljudi poginulo, gde je krivica dokaziva i direktna. Čuli smo u Srbiji zato što je to iskorišćeno kao oružje i municija u borbi protiv suverene i nezavisne zemlje – kaže Vučić.

Ističe da je krenulo sa tim romantičnim, nostalgičnim pričama – naša deca, studenti, mladost i budućnost.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- A ko ne bi bio za njih? A ko ne bi bio da se pronađu krivci za tragediju? Bio je svako od nas, svaki normalan čovek. A još nismo sigurni šta se tačno dogodilo, a još manje znaju oni koji su se okrenuli na politiku. Svakako, pravda mora biti pronađena. Mesec dana nakon toga smo shvatili da nije njima do roditelja i pravde, kad su krenuli da napadaju oca, majku, strica poginulih i nastradalih koji su im rekli da ne žele nasilje na ulicama. A onda su nam posle tragedije Ribnikara rekli da nisu porodica i roditelji oni koji imaju monopol na bol, već oni. Onda nam se de fakto ukida školstvo i obrazovanje. Suštinski, naša deca danas mnogo manje uče i znaju – kaže Vučić.

"Obrazovanje razoreno do temelja"

Ističe da ne razume roditelje koji su spremni da žrtvuju obrazovanje dece zarad svojih želja, zahteva, dnevno-političkih stvari.

- Pošto smo razorili obrazovanje do temelja, fakulteti su nam pretvoreni u brlog i svinjce, uz aplauze, kao da je to nešto najlepše što smo uradili. To je kao najveći stepen uspeha do koga smo došli, a ako neko kaže nešto protiv, onda mora taj neko da bude progonjen i da mu idemo na kuću. Kada su nam svinjci postali najbolja mesta za život, rekli su – nemojte nasilje, ne dirajte nam decu. Ko ih dira? Pa ne dira ih niko. A onda su nam zaustavili slobodu kretanja, a sve to uz pozdrave spolja, koji su govorili da ne treba da poštujemo sopstveni zakon i ustav. Piše tu da svakome mora biti zagarantovana sloboda kretanja. A onda su nam rekli da sloboda kretanja ne postoji, da vam zaustavimo život i da ne možete slobodno da se krećete. Pokušate li nešto da preduzmete – teror, diraju nam decu, studente. Najčešće nema njih, uglavnom ima lažnih veterana, zamislite veterana koji je ’85. godište, on je glavni u Novom Sadu – kaže predsednik.

Upitao je kakav je to veteran.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- Nikakav, reč je o delu obojene revolucije. A onda se krenulo u priču da smo lopovi. Slušao sam laži kako Franš pripada mom bratu, pokažite mi jedan moj račun u inostranstvu, pokažite mi šta je nelegalno stečeno? Moj otac ima jednu kuću u Bosni koju je obnovio, jednu od deset kuća. A oni koji imaju 100 miliona evra, odjednom postale poštenjačine koje će da motkama jure građane - ističe Vučić.

Kaže da su posle slobode kretanja setili su se da ti zahtevi koje su tražili nisu bili stvarni. Ističe da im je nudio izbore u decembru, a da oni rekli da je izdajnik ko to prihvati.

- Kada su ljudi shvatili kuda to vodi, onda su rekli – dajte nam izbore. Iako znaju da postoje ljudi koji znaju da država nije igračka – kaže Vučić.

"Počela druga faza društveno kontrolisanog haosa"

Kaže da je druga faza društveno kontrolisanog haosa i pročitao šta to znači.

- Prva faza – generiše se kontrolisani haos niskog intenziteta – kampanje laži, kao što su objavili u okupacionim medijima, kao starica sa jabukom, koja je iz Rumunije. Sitni incidenti, da se stvori atmosfera permanentne nestabilnosti. Druga faza – prelazi se na eskalaciju, intenziviranje haosa, pojačanih spoljnopolitičkih pritisaka. To je trenutak kada se haos pomera u drugu dinamiku i nametanje rešenja koja u prvoj fazi ne bi bila ostvariva. Lagali su da su za pravdu, da su protiv korupcije, jer su znali da će svaki čovek to da prihvati, da bi posle ovih faza mogli da dođu do priče o izborima. Druga faza podrazumeva prelaz iz faze destabilizacije u fazu transformacije. U stručnim dokumentima se to opisuje kao faza društveno kontrolisanog haosa, sve je to ono što gledamo danas – kaže Vučić.

Ističe da su potcenili građane Srbije.

"Nikada se nije dešavalo da banda ide po kućama i sprovodi teror"

- Pošto ne mogu da ponude novu laž, osim laži – ranjeno ili ubijeno dete od 15 godina. Dva dana besomučno lažu, i džaba im što postoje zvanični podaci. Ljudi čija je svest razorena i samo prihvataju laž kao činjenicu, njima je to potpuno svejedno. Došli smo do ideje da je potpuno normalno – nisu više studenti i deca, uvek su građani sada. Pošto valjda ovi drugi nisu građani. Samo su oni to. Ti građani idu po kućama političkih protivnika. To se Srbiji nije dešavalo od 52. godine pa nadalje. U vreme Informbiro krize išli su tada do mog teče, jer su aplaudirali sovjetskoj reprezentaciji, pa su ih vodili na Goli otok, ali to je bilo ’49. Nikada se nije dešavalo da banda ide po kućama i sprovodi teror – kaže Vučić.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Ističe da nikada nije niko to uradio, ni on, ni Milošević, ironično govoreći „veliki diktatori“.

- Rekli su – to nije dovoljno. Sad idemo da spaljujemo političke prostorije svih stranaka. Nije samo SNS-u, palili su i radikalima i SPS-u i Vulinu. Pokušali su da opravdaju sve to jer su građani revoltirani, jer imaju pravo da mirno razbijaju nečije prostorije. Naravno da su ljudi zabrinuti – kaže Vučić.

Ističe da se nije obratio da nekom kuka.

"Umalo ubili 300 ljudi u Novom Sadu i žive ih zapalili"

- Umalo su ubili 300 ljudi u Novom Sadu, umalo su ih žive zapalili. Govorili su da je strašno što se ljudi brane, zato su valjda išli da ih spale žive. Igrom slučaja smo izbegli ogromnu tragediju. Trebalo je da pogine Vučević, njegovo okruženje i 200 ljudi. A ne, ne, sad smo videli da možemo, sad ćemo da spaljujemo žešće. Sledeće veče su došli, nije bilo ljudi, iritiralo ih je staklo. To što postoje nekakve prostorije. U Valjevu su došli da spale ljude, umalo da su spalili neke druge koje nisu hteli. Bacali su molotovljeve koktele, bukvalno su ih spalili. Opet su čuli od okupacionih medijskih poslanika – evo juri policija novinare, što je naravno bila laž - navodi predsednik.

"Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama"

Istakao je da je zemlja u velikoj opasnosti.

- Zemlja nam je u velikoj opasnosti, sve naše vrednosti su nam ugrozili, normalan život, svakog čoveka su ugrozili. Ovo je protiv svakog od vas, protiv svakog normalnog čoveka. Ljudima ne dozvoljavaju da idu u grad, Beograd nam je prazan, Novi Sad je prazan, niko ne može da zarađuje svoj hleb. Jer banda vlada ulicama – kaže Vučić.

"Koga će večeras da spale?"

- Moje pitanje za sve – koga će večeras da spale? I moje upozorenje ljudima i sebi i mojim prijateljima iz policije – ukoliko ne preduzmemo snažnije korake, pitanje je dana kada će nekoga da ubiju. Sazvao sam ovo obraćanje da bih vam rekao da je to jedino ostalo – da nekog ubiju. Pitanje je dana kada će da krenu da ubijaju otvoreno na ulici. Da ne bude da nisam upozorio, ovo radim zbog istorije – kaže Vučić.

O ćutanju tužioca zbog krivičnog dela terorizam

- Pitam vrhovnog i specijalnog tužioca, a zna se ko je nadležan za terorizam u zemlji, pa mi recite šta je to što živimo - rekao je Vučić i pročitao član 391. Krivčnog zakonika.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- Prema članu 391 Krivičnog zakonika Srbije, terorizmom se smatra radnja onog ko u nameri da ozbiljno zastraši stanovništvo ili prinudi državu da učini nešto ili ne učini, ili da ozbiljno ugrozi političke, društvene i ekonomske strukture Srbije, izvrši neko od sledećih dela: napadne telo ili slobodu drugog lica, uništi državni ili javni objekat – sinoć u Valjevu je sve to napadnuto. Uništi državni ili javni objekat, infrastrukturu, saobraćajni sistem ili saobraćajnu mrežu, ili izvrši bilo koju radnju koja može da ugrozi život ljudi ili nanese ozbiljnu štetu po privredu. Pitam vas, gospodo tužioci, što se pravite da ne poznajete zakon? Šta je bilo ono u Novom Sadu i Valjevu, ako ne čist terorizam? - upitao je Vučić.

"Iskoristićemo sve da vratimo mir, red i poredak u zemlju"

- U skladu sa tim, videćete nekada naše iznenađujuće odluke u narednih tri ili četiri dana. Činiće vam se da smo se ponegde sklonili ili povukli, činiće vam se da ne postojimo, da smo poraženi. U jednom trenutku videćete odlučnost države Srbije. Iskoristićemo sve što nam je na raspolaganju da vratimo mir, red i poredak u zemlju. Suprotstavićemo se svim spoljnim pritiscima, svima koji nam prete, koji nas upozoravaju šta sve može, a videli smo da su upravljali unosom haosa u našu zemlju. Nama je potrebno neko manje vreme i odgovor države ćete videti.

- Postavljam i sebi pitanje – koga su rešili večeras da ubiju i koga će da spaljuju? Obećavam građanima da im to spaljivanje neće dugo trajati, ali plašim se da će u narednim danima, dok sve ne pripremimo da bi bilo rešeno, da će nekoga da ubiju. Samo im je to ostalo, sve drugo su uradili.

"Sa narodom i građanima zajedno pobedićemo ovo zlo"

- I ne zaboravite, sve vreme su izbegavali dijalog. Jedan od čelnika ovih pokreta za rušenje Srbije odbijao je sve razgovore sa predstavnicima svoje države. Pričali su sa okorelim ustašama, poput Picule i Bartulice, samo sa predstavnicima svoje zemlje nisu hteli da pričaju – naglasio je predsednik.

- Sa narodom i građanima zajedno pobedićemo ovo zlo.

Odgovori na pitanja novinara

Rekao je i da operativa radi svoj posao i da će za 10 dana sva lica koja su učestvovala u neredima biti privedena.

Nećemo ih prepoznavati samo po konstituciji. Tog iz Valjeva sa fantomkom. Moraće i tužioci da nam objasne šta rade, pa ćemo i to da vidimo. I zahvalan sam ljudima koji znaju šta su vrednosti Srbije. Pustite naše političke rasprave i trvenja. Ljudima koji su na drugoj strani političkog spektra, a neće da učestvuju u nemirima i sukobima. Normalan čovek ne može da voli nasilje. Ja se nikada ne radujem čak ni kada se ruše ilegalni objekti. Neko je uložio trud u to. A vi dođete da nešto spaljujete. Pričate mi o Valjevu u koje sam doveo tri velika investitora. Izgradio auto-put. Uradili za njih više nego ijedna vlast od 1945. naovamo. Došli ste da spaljujete prostorije zato što vam je neko izmenio svest. Teško da će svi, ali dobar deo najagresivnijih biće pohvatani i odgovaraće – rekao je predsednik Vučić.

Zapitao je šta bi bilo da se on pojavi na ulici sa pristalicama dok oni spaljuju tuđe prostorije.

Dragan Todorović, pa pitajte ga – samo što se nisam potukao sa jednim koji je stavio fantomku i bacio baklju na policiju, to je kada smo bili u opoziciji još. Mnogim ovim nasilnicima je to jedino socijalno okruženje. Šta mislite zašto je mali broj ljudi na ulicama? Celu Srbiju su dovlačili sinoć, a nije bilo 4.300 ljudi. Iz cele Srbije su ih dovodili. Neće ljudi normalni da učestvuju u nasilju! Šta ćete sutra kada se klatno na ulici preokrene, pa neki drugi krenu da dolaze na vaše kuće? Kada napadaju „Informer“, idu da pale, a kada se dele leci ispred N1, onda je to strašan napad! Kako reče Marta Kos: „Čujemo vas“. Jesi li videla, Marta, kako gore prostorije? Nešto ne videh da si čula. Sram ih bilo sve zajedno – kazao je on.

Na pitanje o „nestanku“ specijalnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, rekao je da se nada da će on da se vrati svom poslu.

O odgovoru države, predsednik kaže da nije razmatrao uvođenje vanrednog stanja.

To je krajnja mera, to nismo razmatrali. I ne bih voleo da je razmatramo – kazao je on kratko.

Na pitanje o Marti Kos, koja je pre dva dana iznela zabrinutost zbog nasilja na protestima i prisustva maloletnika na istima, za šta izostaje reakcija, Vučić je rekao:

Dobio sam poruku jednog evropskog čelnika koji mi je napisao da je nedopustivo rušenje prostorija političkih stranaka. Ja rekoh – možda sam engleski zaboravio, i to malo što sam znao. Daj da vidim je l’ ovo realno šta mi pišu. I ja odgovorim: da li znate, poštovani prijatelju, čije su prostorije uništene? Samo jedne jedine stranke. A onda mi kaže: „Pa da, mislim i to“. Ama šta još misliš, pošto tuđe prostorije nisu uništavane. I više nisam dobio odgovor. Dežurni krivac je uvek jedan. I kada ubiju ljude u Srbiji, reći će – revoltirani ljudi, kriva je vlast koja je to uradila, a ne ubice. Ništa im više nije ostalo, kažem vam. I kao što su se neke zemlje ranije izborile sa terorizmom, uradićemo to i mi – naglasio je predsednik.

Precizirao je da će mere stupiti na snagu za šest–sedam dana i potom je naglasio da blokaderi nemaju nikakvu ideologiju niti ideju.

Baš zato oni moraju da ponove nasilje, u kome su oni odabrani i pravoverni, a životi građana ne treba da postoje. Njima nije važno što su kontradiktorni sebi pet puta tokom dana. Eno Vučićev sin pobegao, eno brat pobegao. Onda istog dana kažu – stigli oni u Pionirski park. Stigao i ja. Još koja godina, pa će i Vukan. Takvi smo mi Vučići. Odani i lojalni, borci. Što lažete onda? I iste budale slušaju i jedno i drugo, i veruju i u jedno i u drugo. Zato su i sakrili vest šta su Rusi stvarno rekli. A oni su osudili spoljno mešanje i pokušaj obojene revolucije u Srbiji. Naravno da su to prikrili. Pa oni nam govore – eto, vidite ikone, Bogorodicu, fotografije i slike. Pa što ne kažete ljudima da je reč o raspopima, neprijateljima Srpske pravoslavne crkve. Ogoljenim neprijateljima SPC – istakao je Vučić.

To što si doneo sliku Bogorodice ne znači da nisi protiv srpske crkve – vodi ih raspop Antonije, kazao je on.

A mrzite patrijarha koji poziva na mir i uzdržanost, i da se ne proliva bratska krv. Valjda bi vam bio dobar patrijarh da vas poziva da spaljujete ljude. Setite se kako su neki političari govorili tridesetih godina prošlog veka i upozoravali. Ako se mi ne probudimo i ne suprotstavimo tom zlu. Dok sam na čelu države još godinu i nešto, ja ću im se suprotstavljati na svakom koraku. Samo još malo strpljenja i videćete odlučnu reakciju države – zaključio je predsednik Vučić.