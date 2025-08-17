"DOBIO SAM NAREĐENJE DA IH SPREČIM" Komandant Repac o divljanju blokadera: Imali su štangle, motke, letve i štitove

KOMANDANT Policijske brigade, pukovnik Radoslav Repac obratio se na TV Prva.

Foto: Printskrin

Pukovnik se na početku izlaganja osvrnuo na snimak sa protesta koji se dogodio u ulici Kneza Miloša kada je blokaderima ukazao na kršenje zakona nankon čega ih je zamolio da se mirno raziđu.

- Pre razgovora između mene i pomenutog gospodina moram da kažem da su se građani okupili na jednom neprijavljenom području Novog Beograda. Grupa koja se okupila na Novom Beogradu oko 20 časova krenula je ka ulici Kneza Miloša. Ja sam kao komadant dobio nalog da na pozicije ulice Kneza Miloša i Vojvode Milenka sprečim njihovo dalje kretanje iz razloga njihovog daljeg sukobljavanja i rušenja javnog reda i mira. Postavio sam jedinicu, a svo vreme kretanja sam pratio njihovo ponašanje da vidim o kakvoj se grupaciji radi. U toj grupi se nalazio veliki broj lica, grupa je bila oko 1400 okupljenih građana, među njima se nalazio veći broj njih koji je kod sebe imao opasne predmete podesne za nanošenje telesnih povreda, štangle, motke, letve...Imali su razne odevne predmete sa kojima su prikrivali svoj identitet. Imali su šlemove, imali su štitove nalik našim kako bi odbili napade od nekog ko bi njih napao, a pretpostavljam, pošto smo samo mi bili tu da bi to bilo korišćeno samo prema nama.

- Ja sam definitivnu odluku da im se obratim doneo po dolasku sa Novog Beograda je sam svakog trenutka imao takav stav da probamo da izbegnemo svaki sukob. Ja sam hteo da im se obratim putem megafona ili putem razglasa sa naših vozila međutim izdvojio se gospodin koji je pomenut koji je krenuo ka meni, odnosno ka kordonu policijskih službenika. Ono što je zabrinjavajuće je što su se pored njega nalazila maskirana lica koja su se stavljala tako u položaj tela da su tu da naprave incident. Pre samog razgovora između mene i gospodina ja sam insistirao da se ta lica udalje da bi razgovor bio bezbedan i za nas i za njega.

- Mesecima u nazad na području Beograda i Republike Srbije održavaju se nelegalna javna okupljanja, vrše se blokade saobraćaja. Svedoci ste šta se dešavalo i na auto-putu. Javni red i mir narušavaju lica koja su se nelegalno okupila, koja ispred sebe lome sve što stignu, kidaju saobraćajne znakove, izvrću kontejnere, vrše napad na policijske službenike, napadaju prostorije SNS i lica koja se nalaze unutra. Gospodin je tražio da pomerim jedinicu da oni prođu, gde da prođu lica koja su naoružana štanglama, motkama i praćkama? Gde ja da pomerim jedinicu, kome? To je nezamislivo!

Pukovnik Repac je potom istakao da pripadnici policije uvek insistiraju na tome da prvo daju upozorenje pre nego što upotrebe silu. On se na kraju osvrnuo i na sve veći broj povređenih pripadnika policije.