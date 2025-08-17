BLOKADERI POKUŠALI DA SPALE ŽIVE LJUDE U NOVOM SADU: U prostorijama bilo 300 građana, hteli brutalan masakr po uzoru na Odesu (VIDEO)

BLOKADERI teroristi koji su pravili haos po Srbiji zapalili su prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu a potom i motkama, kamenjem, topovskim udarima nasrnuli na ljude koji su čuvali stranačke prostorije.

Foto: Printskrin

Kako se vidi na snimku lokaderski teroristi prebijaju one koji pokušavaju da se izvuku iz plamena.

Heroji koji su sprečili masakr

Zastavnik elitne jedinice „Kobre“ Vojske Srbije, Vladimir Brkušanin, opisao je trenutke kada je oko stotinu napadača nasrnulo na njih:

– Kada su nas opkolili, procenio sam da su životi mojih kolega ugroženi. Pucao sam u vazduh, jer da to nisam uradio, posledice bi bile katastrofalne. U karijeri dugoj 20 godina nikada nisam video toliku mržnju prema uniformi i državi – rekao je Brkušanin.

Njegov potez i hrabrost njegovih kolega verovatno su sprečili da se u Novom Sadu ponovi krvavi scenario iz Odese, u kojem su u samo nekoliko minuta izgubljeni deseci života.

Foto: Printskrin

Paralela sa Odesom — upozorenje za Srbiju

Odesa 2014. nije bila samo lokalna tragedija, već prekretnica koja je otvorila vrata građanskom ratu u Ukrajini. Nekažnjeni zločinci i politička zaštita ekstremista uništili su šansu za mir.

Sinoć u Srbiji, pokušaj da se politički protivnici fizički uklone sa scene spaljivanjem i linčom, jasno pokazuje da je cilj identičan — haos, krv i bratoubilaštvo.

Pitanje je: hoće li Srbija izvući pouku iz ukrajinske tragedije ili dozvoliti da manjina nasilnika odlučuje o njenoj sudbini?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je na konferenciji za novinare da je u Novom Sadu bilo pitanje da li će preživeti 300 građana koji su čuvali "svoju kuću", svoje stranačke prostorije.

Više je od 60 povređenih građana samo u Novom Sadu - rekao je Vučić. - Sa zadnje strane su prišli motkama, topovskim udarima, napali. 64 povređena građana u prostorijama SNS-a. Uspeli smo da obezbedimo u poslednjem trenutku da do njih dođe Hitna pomoć. Ti ljudi neće da se povuku, suprotstavljali su se batinašima i blokaderima - kaže Vučić.