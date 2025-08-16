ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj rekao je da postoji oko 100 glavnih organizatora blokadera i da je potrebno da budu uhapšeni.
- Pa, da vidimo kakva će biti reakcija? Hoće li neko da gine zbog njih? Ja ne verujem. Možda sam ja najgluplji među vama, ali ja ne verujem - kazao je Šešelj.
Ističe da su blokaderi bezmozgovići.
- To su ljudi koji ne znaju ni racionalno da razmišljaju, ni racionalno da se ponašaju. Lako je njima manipulisati, hajde sa manipulatorima da se obračunamo kao država - izjavio je Šešelj za TV Informer.
