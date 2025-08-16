Politika

ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)

Novosti online

16. 08. 2025. u 17:34

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj rekao je da postoji oko 100 glavnih organizatora blokadera i da je potrebno da budu uhapšeni.

ШЕШЕЉ БЕЗ КОЧНИЦА: Председник СРС предлаже шта урадити блокадерима терористима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Informer TV

- Pa, da vidimo kakva će biti reakcija? Hoće li neko da gine zbog njih? Ja ne verujem. Možda sam ja najgluplji među vama, ali ja ne verujem - kazao je Šešelj.

Ističe da su blokaderi bezmozgovići.

- To su ljudi koji ne znaju ni racionalno da razmišljaju, ni racionalno da se ponašaju. Lako je njima manipulisati, hajde sa manipulatorima da se obračunamo kao država - izjavio je Šešelj za TV Informer.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare
Politika

0 23

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 00:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KRVAVI PERFORMANS BLOKADERA
Politika

0 12

KRVAVI PERFORMANS BLOKADERA

BLOKADERI ne odustaju od namere da Srbiju dovedu do ruba propasti, pa su odlučili da nastave sa terorom širom Srbije. Beograd, Novi Sad, Užice, Vrbas, Pančevo, Bačka Palanka, Šabac bile su destinacije njihovog krvavog pira.

16. 08. 2025. u 16:41

Politika
Tenis
Fudbal
MUP POTVRDIO Uhapšen blokader: Privedena osoba koja je lažno tvrdila da je mladić pretućen na smrt

MUP POTVRDIO Uhapšen blokader: Privedena osoba koja je lažno tvrdila da je mladić pretućen na smrt