ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj rekao je da postoji oko 100 glavnih organizatora blokadera i da je potrebno da budu uhapšeni.

Foto: Printskrin Informer TV

- Pa, da vidimo kakva će biti reakcija? Hoće li neko da gine zbog njih? Ja ne verujem. Možda sam ja najgluplji među vama, ali ja ne verujem - kazao je Šešelj.

Ističe da su blokaderi bezmozgovići.

- To su ljudi koji ne znaju ni racionalno da razmišljaju, ni racionalno da se ponašaju. Lako je njima manipulisati, hajde sa manipulatorima da se obračunamo kao država - izjavio je Šešelj za TV Informer.