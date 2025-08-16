Politika

VEČERAS BLOKADERI USTAŠE PLANIRAJU NAJGORE SILEDŽIJSTVO: Spremni na nasilje gore nego u Novom Sadu

В.Н.

16. 08. 2025. u 15:35

BLOKADERI ustaše koji tri dana unazad sprovode najgore nasilje nad građanima koje fizički napadaju jer imaju drugačije mišljenje od njih i koji izvode jezive napade na policiju, za večeras planiraju da novu akciju nasilništva i siledžijstva. Oni za večeras planiraju gore nasilje nego što smo pre dve večeri imali priliku da gledamo u Novom Sadu.

ВЕЧЕРАС БЛОКАДЕРИ УСТАШЕ ПЛАНИРАЈУ НАЈГОРЕ СИЛЕЏИЈСТВО: Спремни на насиље горе него у Новом Саду

Foto: Profimedia

Podsetimo, treću noć zaredom obeležili su neredi na ulicama u nekoliko gradova Srbije. Blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu. Gađali su i policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje. Jezivo nasilje se nastavlja, a blokaderi na odustaju od napada na sve koji drugačije misle sa očiglednom namerom da izazovu građanski rat na ulicama.

Blokaderi hteli da spale žive ljude

Prvu noć nereda blokaderi ustaše pokušali su da žive spale građane koji su se nalazili ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Tom prilikom fizički su nasrnuli na građane koji su im krivi samo zato što ne misle kao oni i povredili preko 60 osoba toliko da su bukvalno plivali u krvi.

Iste večeri u Beogradu sproveli su jeziv napad na policiju:

Drugo veče nereda obeležilo je divljaštvo blokadera ispred prostorija Srpske napredne stranke gde nije bilo nikoga. Blokaderi su lomili stakla, šarali i brutalno demolirali tuđu imovinu.

Isto veče desio se brutalan napad na policiju u Valjevu, gde su pripadnike policije blokaderi naoružani palicama, kamenjem, pirotehnikom i staklenim flašama bulvalno pokupšali da masakriraju.

Blokaderi su sinoć, kao i prethodnih noći, isprevrtali kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom počeli da zasipaju policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i flašama, kamenicama... 

Blokaderi su sinoć još jednom pokazali pravo lice i da im je nasilje jedini manir! Nerede su pravili i u Novom Sadu, gde je jedna grupa blokadera napala i ekipu Informera gde su životno ugrozili kamermana tog medija i naneli mu teške teleskne povrede krvnički ga šutirajući dok on bespomoćno leži na zemlji.

@vecernjenovosti8

Napad blokadera na snimatelja Informera

♬ original sound - Vecernjenovosti

