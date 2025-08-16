ZAKUVALA PA POBEGLA! Dok Srbija gori na ivici građanskog rata, vrhovna tužiteljka se brčka na Malti

KAMENICE, palice, povređeni policajci i građani, jednom rečju dok na ulicama srpskih gradova bukte sukobi između blokadera i policije, vrhovna javna tužiteljka, Zagorka Dolovac, nedostupna je i za javnost i za kolege. Naime, kako ekskluzivno saznajemo Dolovac je u sred sukoba kojima je velikim delom doprinela otputovala na odmor na Maltu.

Foto: Novosti

Prema saznanjima našeg portala ona boravi u luksuznom kompleksu Tigne Point u Sliemi, nedaleko od glavnog grada Valete, gde će provesti 15 dana, i to, što je posebno indikativno - treći put ove godine.

Pravni stručnjaci navode da je do eskalacije ovakve krize, koja sve više poprima obrise građanskog rata, u velikoj meri došlo zbog rada i odnosa tužioca koji su pod direktnom kontrolom Zagorke Dolovac, a koji su otvoreno podržavali blokade i čak ih podsticali na činjenje krivičnih i prekršajnih dela, suptilno im dajući do znanja da kazne neće biti.

Uhapšeni nakon nereda, često zbog fizičkih napada, razbijanja prostorija i uništavanja javne imovine, puštani su iz pritvora bez posledica. Pojedini tužioci, kako navode izvori, čak su ih javno nazivali „herojima“ i „borcima za slobodu“. Takav odnos, ističu sagovornici, ohrabrio je blokadere da nastave i pojačaju delovanje, što je sada dovelo do otvorenih sukoba na ulicama.

Foto Ž. Knežević

„Ovakva praksa poslala je poruku da je nasilje dozvoljeno i da se može ponavljati bez posledica. To je dovelo do toga da se blokaderi osećaju potpuno nekažnjivo,“ navodi jedan od sagovornika upoznat sa bezbednosnim procenama.

U takvoj atmosferi, kada je eskalacija dostigla vrhunac i na ulicama pojedinih gradova se beleže nemile scene građanskog sukoba, vrhovna javna tužiteljka odlučuje da ode na odmor. Prema informacijama iz tužilaštva, pojedini tužioci su pokušali da je kontaktiraju, ali nisu uspeli da stupe u vezu sa njom, pretpostavlja se da ili boravi na plaži ili se odmara u apartmanu.

Odgovornost tužilaštva za aktuelnu krizu, kako ističu upućeni, biće jedna od tema o kojoj će javnost morati da dobije odgovore kada se institucije vrate u puni kapacitet rada.