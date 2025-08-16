Politika

BLOKADERI USTAŠE ŠUTIRAJU KAMERMANA INFORMERA DOK LEŽI NA ZEMLJI: Užasan snimak - ovo su prave zveri (VIDEO)

V.N.

16. 08. 2025. u 00:19

U Novom Sadu brutalno je napadnuta ekipa Informera od strane blokadera. Životno su ugroženi novinar i kamerman te medijske kuće. Bacili su na njih topovski udar. Simatelj Informara je teško povređen. Povredili su mu glavu i oko.

БЛОКАДЕРИ УСТАШЕ ШУТИРАЈУ КАМЕРМАНА ИНФОРМЕРА ДОК ЛЕЖИ НА ЗЕМЉИ: Ужасан снимак - ово су праве звери (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako se vidi na snimku oni su snimatelja Informera bacili na zemlju, a onda ga mučki tuku i šutiraju dok on leži bespomoćan:

Napad blokadera na snimatelja Informera

