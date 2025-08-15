Politika

JEZIVA PORUKA BLOKADERA FAŠISTA: Za 15 minuta uzimam automatsku pušku da ubijem Vučića

В.Н.

15. 08. 2025. u 21:31

DRAGAN J. Vučićević, glavni urednik Informera, otkrio je skandaloznu prepisku iz blokaderske grupe.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Za 15 minuta uzimam automatsku pušku da ubijem Vučića - piše u prepisci na vacap aplikaciji, koju je pokazao glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

On je takođe otkrio i drugi deo jezivog plana blokadera, kojim planiraju da izazovu nasilje i haos na ulicama Beograda:

- Prave molotovljeve koktele, plan im je da jedna kolona od Nemanjine krene i druga od Gazele i da tako iz dva pravca napadnu.

