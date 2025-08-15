"TO SU BILI POZIVI NA UBIJANJE POLICIJE" Vučić o natpisima koje su blokaderi ostavili u prostorijama SNS

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS osvrnuo se na natpise koji su blokaderi ostavili u prostorijama SNS.

Foto printskrin RTS

Kaže da natpisi koje su blokaderi ostavili u prostorijama SNS-a "1312" i slično jesu pozivi na ubijanje policije.

- To rade zeleno-levi front, svi takvi pokreti koji hiće anarho-liberalni svet, bez policije i bez države. To znači da su svi policajci kopilad. Privesti svega sto i nešto lica, a njih je bilo preko 1000 izglednika širom države.