"TO SU BILI POZIVI NA UBIJANJE POLICIJE" Vučić o natpisima koje su blokaderi ostavili u prostorijama SNS
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS osvrnuo se na natpise koji su blokaderi ostavili u prostorijama SNS.
Kaže da natpisi koje su blokaderi ostavili u prostorijama SNS-a "1312" i slično jesu pozivi na ubijanje policije.
- To rade zeleno-levi front, svi takvi pokreti koji hiće anarho-liberalni svet, bez policije i bez države. To znači da su svi policajci kopilad. Privesti svega sto i nešto lica, a njih je bilo preko 1000 izglednika širom države.
