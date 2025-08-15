Politika

"TO SU BILI POZIVI NA UBIJANJE POLICIJE" Vučić o natpisima koje su blokaderi ostavili u prostorijama SNS

В.Н.

15. 08. 2025. u 20:01

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS osvrnuo se na natpise koji su blokaderi ostavili u prostorijama SNS.

ТО СУ БИЛИ ПОЗИВИ НА УБИЈАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ Вучић о натписима које су блокадери оставили у просторијама СНС

Foto printskrin RTS

Kaže da natpisi koje su blokaderi ostavili u prostorijama SNS-a "1312" i slično jesu pozivi na ubijanje policije. 

- To rade zeleno-levi front, svi takvi pokreti koji hiće anarho-liberalni svet, bez policije i bez države. To znači da su svi policajci kopilad. Privesti svega sto i nešto lica, a njih je bilo preko 1000 izglednika širom države.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje
Politika

0 15

uživoBLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 23:24

Politika
Tenis
Fudbal
VATRENO KRŠTENJE: Petrović debituje za novi klub u grotlu Enfilda

VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"