RASTE BROJ POVREĐENIH POLICAJCA U PANČEVU! Jedan gađan kamenom u glavu - jezivo (FOTO)

15. 08. 2025. u 00:27

Broj povređenih policajaca u Pančevu koji su zatražili lekarsku pomoć se povećava. Jedan od policajaca je gađan kamenom u glavu. Trenutno se nalazi u bolnici gde mu saniraju pivredu.

Foto: Informer

Podsetimo, ranije tokom večeri oglasio se ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je izjavio da je večeras najmanje pet policijskih slubenika povređeno, a najmanje 14 osoba uhapšeno zbog napada na policiju i uništavanje imovine i protiv njih će biti podnete odgovarajuće krivične prijave. 

Dačić je rekao da je na večerašnjim protestima došlo do drastičnog ugrožavanja javnog reda i mira i brutalnog napada na policiju, a da nisu bile prisutne pristalice SNS ili vladajuće koalicije. 

- Moram da kažem da dugo godina nisu zabeleženi ovakvi napadi na policiju bez ikakvog razloga. Policija je ovde da obezbedi javni red i mir, da osigura bezbednost za sve građane dražave, i večeras je isključivo postupala u očuvanju javnog reda i mira", rekao je Dačić novinarima u Palati Srbija. 

Istakao je da je najvećih incidenata bilo u Novom Sadu,  gde su prostorije SNS  demolirane i opljačkane. 

On je rekao da policija uspostavlja javni red i mir I pozvao je građane na strpljenje.

- U svakom slučaju svi oni koji su počinili krivična dela, prekšaje biće uhapšen - rekao je Dačić.

