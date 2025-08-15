RASTE BROJ POVREĐENIH POLICAJCA U PANČEVU! Jedan gađan kamenom u glavu - jezivo (FOTO)

Broj povređenih policajaca u Pančevu koji su zatražili lekarsku pomoć se povećava. Jedan od policajaca je gađan kamenom u glavu. Trenutno se nalazi u bolnici gde mu saniraju pivredu.

Foto: Informer

Podsetimo, ranije tokom večeri oglasio se ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je izjavio da je večeras najmanje pet policijskih slubenika povređeno, a najmanje 14 osoba uhapšeno zbog napada na policiju i uništavanje imovine i protiv njih će biti podnete odgovarajuće krivične prijave.

Dačić je rekao da je na večerašnjim protestima došlo do drastičnog ugrožavanja javnog reda i mira i brutalnog napada na policiju, a da nisu bile prisutne pristalice SNS ili vladajuće koalicije.

- Moram da kažem da dugo godina nisu zabeleženi ovakvi napadi na policiju bez ikakvog razloga. Policija je ovde da obezbedi javni red i mir, da osigura bezbednost za sve građane dražave, i večeras je isključivo postupala u očuvanju javnog reda i mira", rekao je Dačić novinarima u Palati Srbija.

Istakao je da je najvećih incidenata bilo u Novom Sadu, gde su prostorije SNS demolirane i opljačkane.

On je rekao da policija uspostavlja javni red i mir I pozvao je građane na strpljenje.

- U svakom slučaju svi oni koji su počinili krivična dela, prekšaje biće uhapšen - rekao je Dačić.

(Informer)