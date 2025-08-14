NIGDE NE IDEM, NIGDE DA MRDNEM NEĆU Vučić: Ja od svoje otadžbine ništa preče nemam, ja nemam račune u inostranstvu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer da danima sluša o svom "bekstvu".

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Kaže da danima sluša priče o svom bekstvu.

- Mi ćemo da budemo uvek sa svojim narodom. Nigde ne idem, nigde da mrdnem neću. Ja moram da idem u Kinu jer verujem da ću tamo imati priliku da razgovaram i sa predsednikom Putinom i sa predsednikom Sijem, ali ako ne budem mogao, neću ići. Nemam nikakv problem ni sa čim, jer ja od svoje otadžbine ništa preče nemam. Ja nemam račune u inostranstvu, kao što imaju oni koji progone naše pristalice na ulicama, ja nemam ni kuće ni vile u inostranstvu. Borio sam se za Srbiju i dao sve što sam mogao, daću i ubuduće. Biću sa svojim narodom. Ljudi ne treba da brinu, mi smo sagledali sve večeras - kako i na koji način, ko se gde okuplja, šta radi, ko iz kojih zemalja to čini. Imamo velike probleme i unutar obaveštajnog sistema, u tužuilaštvu, policiji, ali njih možete da sagledate samo u ovakvoj situaciji, nemoguće ih je sagledati drugačije. Kada dođu teški trenuci vidite i ko je veran državi, i ko je hrabar... Večeras vidim više od 1000 ljudi koji čuvaju prostorije u Vrbasu od batinaša... To su obični ljudi. Oni od političke stranke kojoj pripadaju uglasnom nemaju ništa. Za razliku od onih koji imaju, a koji su negde daleko na kamenčićima i pesku. Ništa nemam protiv uživanja, ljudi imaju pravo na to, i funkcioneri imaju prava na to. Ali nemaš prava na to kada ti je država ugrožena. Tada moraš da imaš neku vrstu elementarnog osećaja i da se ponašaš drugačije - rekao je Vučić.