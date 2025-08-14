"POSTOJI SNIMAK BLOKADERSKIH PRIPREMA OD JUČE" Vučić: Svi sa motkama i kako su spremali šta i kako da rade
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na TV Informeru gde je istakao da postoji snimak blokaderskih priprema od juče.
- Svi sa motkama i kako su spremali šta i kako da rade. Samo pogledajte ovaj snimak kako to izgleda. Samo je pitanje možemo li mi uprkos svim pritiscima, svemu što se zbiva i zapadno od Drine, ogromim pritiscima na Republiku Srpsku, svakodnevnim napadima Aljbina Kurtija na naš narod, da izdržimo, a verujem da možemo i hoćemo - rekao je on i pozvao ljude da ostanu mirni.
