JUČE je pokušano masovno ubistvo članova SNS-a u Novom Sadu po uzoru na ubistvo 48 osoba u Odesi 2014. godine.

Foto: Printksrin

Sinoć je u Novom Sadu pokušano masovno ubistvo simpatizera SNS spaljivanjem prostorija i linčom ljudi koji beže od požara po uzoru na masovno ubistvo bataljona Azov u Odesi 2014. godine kada su spalili 48 osoba, primetio je jedan korisnik društvene mreže Iks.

Da li će Srbija dozvoliti blokaderima da je pretvore u Ukrajinu?

Sinoć je u Novom Sadu pokušano masovno ubistvo simpatizera SNS spaljivanjem prostorija i linčom ljudi koji beže od požara po uzoru na masovno ubistvo bataljona Azov u Odesi 2014. godine kada su spalili 48 osoba. Da li će Srbija dozvoliti blokaderima da je pretvore u Ukrajinu? pic.twitter.com/PoBMEFUztN — The Beekeeper - PČELAR (@thepcelar) August 14, 2025