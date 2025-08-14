Politika

POKUŠANO MASOVNO UBISTVO NAPREDNJAKA PO UZORU NA ODESU 2014: Da li će Srbija dozvoliti blokaderima da je pretvore u Ukrajinu?

14. 08. 2025. u 08:48

JUČE je pokušano masovno ubistvo članova SNS-a u Novom Sadu po uzoru na ubistvo 48 osoba u Odesi 2014. godine.

ПОКУШАНО МАСОВНО УБИСТВО НАПРЕДЊАКА ПО УЗОРУ НА ОДЕСУ 2014: Да ли ће Србија дозволити блокадерима да је претворе у Украјину?

Sinoć je u Novom Sadu pokušano masovno ubistvo simpatizera SNS spaljivanjem prostorija i linčom ljudi koji beže od požara po uzoru na masovno ubistvo bataljona Azov u Odesi 2014. godine kada su spalili 48 osoba, primetio je jedan korisnik društvene mreže Iks.

Da li će Srbija dozvoliti blokaderima da je pretvore u Ukrajinu?

