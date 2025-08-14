"NIGDE IH NIKO PIPNUO NIJE" Vučić o talasu nasilja blokadera - Svuda je usledio njihov napad, nigde niko njih nije napao

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz sedišta MUP u Palati Srbija. Vučić je pred kraj obraćanja još jednom naglasio kako se večeras odvijao talas nasilja - blokadere niko nigde pipnuo nije.

Foto: Printscreen

- Nigde se ništa nije dogodilo osim u blizini prostorija političke stranke koju blokaderi i batinaši ne vole. Svuda je usledio njihov napad. Nigde niko njih nije napao, ni u jednim njihovim prostorijama, nigde na ulici - naveo je predsednik.

- Svugde su oni išli da napadaju ljude koji drugačije misle. Oni ne mogu da podnesu da neko od njih drugačije misli. Nama nije problem da kažemo da smo spremni da slušamo ljude, da vidimo kakve promene žele, šta je potrebno, o svemu da razgovaramo... Ali ne možete da razgovarate sa ljudima koji misle da je rešenje u tome što će nekome da ugroze život i misle da imaju pravo da ubiju svoje neistomišljenike. Jer ovo večeras što su radili je višestruki pokušaj ubista - dodao je on.