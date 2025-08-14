"NIGDE IH NIKO PIPNUO NIJE" Vučić o talasu nasilja blokadera - Svuda je usledio njihov napad, nigde niko njih nije napao
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz sedišta MUP u Palati Srbija. Vučić je pred kraj obraćanja još jednom naglasio kako se večeras odvijao talas nasilja - blokadere niko nigde pipnuo nije.
- Nigde se ništa nije dogodilo osim u blizini prostorija političke stranke koju blokaderi i batinaši ne vole. Svuda je usledio njihov napad. Nigde niko njih nije napao, ni u jednim njihovim prostorijama, nigde na ulici - naveo je predsednik.
- Svugde su oni išli da napadaju ljude koji drugačije misle. Oni ne mogu da podnesu da neko od njih drugačije misli. Nama nije problem da kažemo da smo spremni da slušamo ljude, da vidimo kakve promene žele, šta je potrebno, o svemu da razgovaramo... Ali ne možete da razgovarate sa ljudima koji misle da je rešenje u tome što će nekome da ugroze život i misle da imaju pravo da ubiju svoje neistomišljenike. Jer ovo večeras što su radili je višestruki pokušaj ubista - dodao je on.
Preporučujemo
VUČIĆ JASAN: Biće pohapšeni svi koji su želeli Srbiju da uvuku u građanski rat!
13. 08. 2025. u 23:55
JEZIVO: Pogledajte - Blokaderi sprovode nasilje u Novom Sadu (VIDEO)
13. 08. 2025. u 23:21
BLOKADERSKE USTAŠE BEŽE OD POLICIJE: Snimak iz Nemanjine (VIDEO)
13. 08. 2025. u 23:14
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
KOSTIĆEVA BRVNARA NA MOKROJ GORI: Kao u lovačkom domu - kako izgleda glumčeva vikendica u prirodi (FOTO)
GLUMAC Vuk Kostić veliki je ljubitelj prirode, lova i ribolova, pa svaki slobodan trenutak koristi da ode van grada.
13. 08. 2025. u 10:27
Komentari (0)