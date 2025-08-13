Politika

BLOKADERI POZIVAJU NA SMRT ČLANOVA SNS: "Udri bagru, nema milosti!“

В.Н.

13. 08. 2025. u 23:10

Blokaderi u Srbiji objavljuju snimke pokušaja ubistva i otvoreno prete članovima SNS – „Udri bagru, nema milosti!“

БЛОКАДЕРИ ПОЗИВАЈУ НА СМРТ ЧЛАНОВА СНС: Удри багру, нема милости!“

Printskrin

Printskrin

