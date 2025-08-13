Politika

(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Blokaderi pogodili Branku Lazić kamenom u glavu

Novosti online

13. 08. 2025. u 21:25

NOVINARKU Branku Lazić, koja je izveštavala sa protesta u Novom Sadu, blokaderi su pogodili kamenom u glavu.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Блокадери погодили Бранку Лазић каменом у главу

Foto: Printskrin Informer TV

Tokom uključenja u Informer TV novinarku Branku Lazić napali su blokaderi teroristi.

Nju su nasilnici okružili tokom izveštavanja i krenuli da zvižde.

Nakon toga jedan od blokadera se unosio u kameru i pokazivao srednji prst.
 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!