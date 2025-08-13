SLIKA I PRILIKA BLOKADERA: Psuje majku pristojnim građanima i provocira (VIDEO)
KOLIKI su nasilnici blokaderi i zgubidani imamo prilike da vidimo iz dana u dan, a haos koji su najavili za danas polako počinju da ralizuju. Jedan od nasilnika u Novom Sadu psovao je majku pristojnim građanima i provocirao ih, kako bi izazvao incident.
Kao što se može videti i čuti na snimku koji je zabeležila ekipa Informera koja se nalazi u Novom Sadu, blokader je sa kacigom na glavi, na motoru psovao simpatizere SNS-a i pokušavao da ih isprovocira.
- Marš mamu ti j*bem, nap*šiš mi se k*rca, mamu vam jebem - poručio je ovaj nasilnik.
Nakon toga je počeo da turira pored grupe mirnih građana koji su se skupili da odbrane pristojnu Srbiju od blokadera.
Pogledajte priloženi snimak:
